San Valentino 2022: ecco le cioccolaterie più buone di Roma A San Valentino una delle cose più dolci che si possano fare con il proprio partner è andare in cioccolateria. Dove comprare del cioccolato di qualità a Roma? Da Said a Moriondo e Mariglio ecco i locali più buoni e golosi dove passare la Festa degli Innamorati.

A cura di Alessia Rabbai

San Valentino 2022 è alle porte e le coppie di innamorati si stanno preparando per trascorrere insieme in modo originale il 14 febbraio. Ma quali sono dei posti che vale la pena visitare? Roma offre numerose possibilità agli appassionati dell'arte, della cultura, e della storia della capitale, tanto che per San Valentino sono moltissimi gli eventi organizzati da non perdere. Ma se invece di volesse fare qualcosa di un po' più soft? Una delle alternative più scelte per festeggiare il giorno degli innamorati, è quella di andare a mangiare fuori. Non solo ristoranti e pizzerie: a Roma ci sono anche molte cioccolaterie che vale la pena provare, soprattutto per il 14 febbraio. In città sono tante quelle artigianali tra le quali optare, da Said a Moriondo e Gariglio. Oltre a cioccolatini da assaporare, le cioccolaterie sono perfette per gustare una cioccolata calda di sera per "riscaldarsi".

SAID, Antica Fabbrica del Cioccolato

Cioccolata calda in tazza da Said

Una delle cioccolaterie più buone e conosciute di Roma è SAID, anche conosciuta come l'Antica Fabbrica del Cioccolato. Situata in via Tiburtina 135, nel cuore del quartiere di San Lorenzo, a SAID c'è solo l'imbarazzo della scelta in quanto a menù: bevande dense e calde aromatizzate alle spezie provenienti da ogni parte del mondo, dolci ricercati e realizzati per sorprendere anche i palati più esigenti, e arredamento retrò che fa respirare un'atmosfera magica e decisamente fuori dal tempo. E proprio in occasione di San Valentino, SAID ha deciso di offrire ai suoi ospiti una deliziosa opportunità: quella di confezionare il regalo per il partner all'interno dei cuori di cioccolato.

Dove: Via Tiburtina 135, zona San Lorenzo

Orari: 10-19

Confetteria Moriondo e Gariglio

Cioccolatini esposti nella Confetteria Moriondo E Gariglio

In via Pie' di Marmo 21-22, a due passi dal Pantheon, si trova la Confetteria Moriondo e Gariglio. Qui è la cioccolata a farla da padrone, ma anche tutti gli altri dolci di pasticceria sono assolutamente da provare. Cioccolatini, confetti e dolciumi sono esposti nelle vetrine e all'interno del locale, che è arredato con gusto e raffinatezza secondo lo stile di epoche lontane. Questa cioccolateria è una delle più famose di Roma: ha cambiato tre volte location dai tempi della sua apertura, e non ha mai perso un cliente. Un motivo ci sarà: ed è per questo che è sicuramente una scelta azzeccata nel caso decideste di passarvi San Valentino.

Dove: Via del Pie de Marmo 21-22, centro storico



Orari: 09–19:30

Quetzalcoatl Chocolatier

In via delle Carrozze 26 si trova Quetzalcoatl Chocolatier. Quasi trenta tipi di cioccolatini diversi, un gelato da leccarsi i baffi, macarons di ogni colore: se vi trovate a passeggiare con il partner nel centro di Roma non potete non passare da questa ottima e rinomata cioccolateria. Uno dei punti forti? Il cioccolato puro, che usa solo l'agar come addensante. Non è un posto molto economico ma, se volete passare un San Valentino diverso, questo strappo alla regola ne vale decisamente la pena.

Dove: via delle Carrozze 26, zona Piazza di Spagna



Orari: 10-19

Gay Odin Roma

Cioccolato a forma di cuore di Gay Odin Roma

La pasticceria Gay Odin Roma si presenta come una sorta di ‘fabbrica di Cioccolato'. Si può scegliere tra un'ampia selezione di cioccolatini da guastare oppure idee regalo da far scartare al proprio compagno o compagna, come creme spalmabili di varie titologie, i tradizionali cuori in carta stagnola e additittura un ‘Vesuvio di cioccolato'. È possibile acquistare i prodotti nei negozi di Napoli, Roma e Milano oppure on line, dove per il mese di febbraio è previsto uno sconto del 10%.

Dove: via Antonio Stoppani 9, zona Parioli



Orari: 10–14 e 16–20



Venchi

Cofanetto con cioccolatini a forma di cuore di Venchi

Per San Valentino una delle proposte di Venchi è la tradizionale scatola a forma ci cuore con all'interno i cioccolatini. Come si può passeggiare per via del Corso, senza fare tappa in una delle cioccolaterie più gettonate e note di Roma? La cascata di cioccolato ti invita ad entrare e a gustare un gelato, una cioccolata calda o cioccolatini.

Dove: via del Corso 335, centro storico



Orari: dalle 10 a mezzanotte



Grezzo raw chocolate

Emblema Cuore alle Nocciole di Grezzo

Grezzo per San Valentino Emblema Cuore alle Nocciole: un cuore di nocciola, avvolto da un intenso abbraccio di cioccolato crudo. Si possono inoltre guastare gli altri dolci come Sacher classica e al lampone, Emblema al pistacchio, Tiramisù al lampone e la Torta Cuore Caramello, tutti a forma di cuore e da condividere con il proprio innamorato o innamorata.

Dove: Via Urbana 130 e Piazza Mattei 14



Orari: 12:00 – 19:00/30 infrasettimanale e 11/12 – 23 sabato e domenica



Leonidas

Scatola con cioccolatini a forma di cuore colorati di Leonidas

A San Valentino Leonidas celebra tutti gli innamorati, per chi vuole rendere felice l'altra metà e condividere un tenero momento di complicità. I cuoricini deliziosi di cioccolato di Leonidas sono il regalo perfetto, disponibili per l'occasioni in gusti nuovi, come quello blu all'alga spirulina, oppure in edizione limitata al gusto ciliegia e sambuco color malva o all'ibisco e papavero cuore fuxia.

Dove: via dei Redentoristi 16, zona Pantheon



Orari: 10.30-19