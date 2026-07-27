“In 4 in famiglia, muoversi per le vacanze in Italia è ormai impossibile: anche quest’anno andremo all’estero”

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Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che ci ha raccontato la sua esperienza per quest’estate spiegando come, di fatto, i rincari lo hanno “costretto” a cambiare le sue abitudini quando si parla di vacanze estive. Eppure, ci racconta, sia lui che sua moglie sono dipendenti statali con uno stipendio considerato anche alto rispetto alla media. Ma fatte un po’ di valutazione, spiega che alla fine ha optato per una vacanza all’estero. Il suo racconto termina con un amaro sfogo: “Di cosa discutiamo? L'Italia non può essere più considerata una meta per i suoi cittadini e per famiglie, così viene meno anche la voglia di viaggiare e apprezzare il patrimonio nazionale”. Negli ultimi dieci anni, come emerso da una recente indagine del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) che ha messo a confronto i listini di beni e servizi del 2016 con quelli in vigore oggi, gli italiani sono stati di fatto costretti a cambiare le loro abitudini: dai rincari dei biglietti aerei a quelli degli hotel, le vacanze per molti sono diventate sempre più un lusso.

La lettera a Fanpage.it

Siamo una famiglia di quattro persone e muoversi per le vacanze è diventato davvero una missione impossibile, soprattutto in Italia. Un esempio è quest'anno: dopo avere vagliato per un paio di mesi destinazioni di mare in Puglia, Calabria e/o isole italiane, alla ricerca di un appartamento senza tante pretese ma pulito e dignitoso, ci siamo arresi di fronte ai costi elevati a settimana, anche 1200 euro per case di 50 metri quadri, con letti a castello quando fortunati.

Ci siamo arresi ai costi dell'intero soggiorno, cibo, benzina, ristoranti, spiaggia. Eppure io e mia moglie siamo dipendenti statali, con stipendi considerati alti rispetto la media. Alla fine abbiamo optato, ancora, per vacanze all'estero: Mar Rosso, dove un Resort 4 stelle, all-inclusive, costa 2.200 euro per due camere e quattro persone per 2 settimane tra luglio e agosto.

Di cosa discutiamo? L'Italia non può essere più considerata una meta per i suoi cittadini e per famiglie, così viene meno anche la voglia di viaggiare e apprezzare il patrimonio nazionale.