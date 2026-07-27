Attualità
video suggerito
video suggerito

Costo dei voli quasi triplicato, degli alberghi raddoppiato: in dieci anni è cambiato tutto, in peggio

Alcune recenti indagini indicano come dieci anni di rincari abbiano stravolto il modo di viaggiare degli italiani: voli nazionali quasi triplicati, dormire in hotel più costoso del +69% rispetto al 2016 e si rinuncia ormai alle settimane di vacanza ad agosto.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Susanna Picone
Immagine

Anche tu sei stato costretto a modificare le tue abitudini per via dei rincari? Vuoi raccontare a Fanpage.it se e come sono cambiate le tue vacanze negli ultimi anni? Puoi scriverci cliccando qui

Se dieci anni fa, nel 2016, la vacanza estiva degli italiani durava in media undici giorni e si partiva prevalentemente ad agosto, oggi le nostre abitudini sono molto cambiate. I viaggi sono più brevi, sempre più spesso le famiglie si “accontentano” di 3-4 notti fuori casa, e sempre più spesso si rinuncia a partire nel mese di agosto, spalmando i giorni liberi su giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono un po’ più contenute. E tutto questo succede, appunto, per una questione di costi: è quanto emerge chiaramente da una recente indagine del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) che ha messo a confronto i listini di beni e servizi del 2016 con quelli in vigore oggi. Il rapporto è elaborato dall'analisi dei dati ufficiali Istat.

E ciò che è emerge è che, negli ultimi dieci anni, i rincari hanno trasformato radicalmente le abitudini degli italiani. Cosa è aumentato di più dal 2016 al 2026? L’indagine mette in fila un po’ di dati: il record dei rincari spetta alle tariffe aeree. Prendere un aereo per andare in vacanza d’estate è diventato un lusso: in 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, aumentando del +193,3%. Discorso simile per i voli in Europa, che oggi costano il 187% in più rispetto a dieci anni fa. Sempre più cari, ma meno rispetto a voli nazionali ed europei, i voli intercontinentali che segnano un +68%: in questo caso, sicuramente anche per via della guerra in Iran che va avanti ormai da mesi, la domanda è minore.

Leggi anche
Crollo ponte Morandi, sentenza di primo grado: 32 condanne per quasi 200 anni di carcere, 12 anni a Castellucci

Non va tanto meglio per chi era abituato a partire per le vacanze estive con una nave: le tariffe dei traghetti sono quasi raddoppiate e segnano una crescita del +92,1% in dieci anni. Costa di più anche viaggiare in treno: in questo caso l’aumento dei biglietti è del +27,6%.

E cosa succede una volta arrivati a destinazione? Dormire oggi in una camera d'albergo risulta più costoso del 69% rispetto a dieci anni fa, così come costa un po’ di più (l’aumento è del 22%) andare in campeggio. In generale, secondo questi dati i pacchetti vacanza tutto compreso rincarano del 46% in 10 anni.

Altri dati li fornisce Federalberghi, secondo cui l'Italia resta il posto preferito per le vacanze estive, tanto che solo il 12,4% sceglierà mete estere. Confermano che gli italiani si stanno abituando a partire da giugno a settembre, e non più prevalentemente ad agosto, e in merito ai prezzi in media una vacanza oggi costa nel suo complesso (compresi viaggio, vitto, alloggio e divertimenti) 917 euro a persona, circa 94 euro al giorno.

Immagine
Live
Pirlo: "Non sarò io il CT". Maldini e Leonardo verso le dimissioni: terremoto sulla Nazionale
Renzo Ulivieri: "L'attacco a Pirlo mi ha dato fastidio. Ma non mi piace chi sponsorizza le scommesse"
Maldini e Leonardo pensano alle dimissioni dopo il no di Malagò a Pirlo CT: terremoto sulla Nazionale
Perché Maldini non vuole Conte e Mancini CT dell'Italia, il veto sugli ex compagni di Nazionale
Chi sarà il prossimo CT della Nazionale dopo il no di Malagò a Pirlo: da Baldini a Palladino, il totonomi
Andrea Pirlo spiega come guadagnava i soldi dalla Russia, ma il suo stesso presidente lo smentisce
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views