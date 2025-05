video suggerito

Cosa fare nel weekend dal 16 al 18 maggio: gli eventi e le sagre regione per regione Cosa fare nel weekend dal 16 al 18 maggio 2025? Sagra delle Fragole in provincia di Roma, Fattorie aperte in Emilia Romagna, Giornate dell'Albero in Alto Adige: ecco la lista degli eventi e delle sagre regione per regione.

Il weekend dal 16 al 18 maggio 2025 si avvicina ed è arrivato il momento di organizzarsi per sfruttare al massimo i giorni di pausa lavorativa. Mostre d'arte, aperture straordinarie di siti storici, sagre e appuntamenti musicali: le possibilità sono davvero tante, basta scegliere con gli amici l'appuntamento che si adegua di più alle proprie esigenze. Sagra delle Fragole in provincia di Roma, Fattorie aperte in Emilia Romagna, Giornate dell'Albero in Alto Adige: ecco la lista degli eventi in programma regione per regione.

Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend del 16-18 maggio

Se a Milano l'offerta di eventi sarà, come sempre molto variegata, dal Festival dell'educazione a Piano City, fino ad arrivare a Best Wine Star a Palazzo del Ghiaccio, la cosa particolare è che questo weekend ci si potrà spostare anche negli altri capoluoghi per sperimentare esperienze uniche. Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano

presenterà la terza edizione di Seta, un mercato vintage che si terrà a Palazzo Moroni di Bergamo, a Cilavegna (PV) ci sarà la sagra dell'asparago, mentre a Cermenate, in provincia di Como, verrà organizzata la Fiera del Vino, un'opportunità unica per degustare i vini della Lombardia.

Palazzo Moroni, Bergamo

Le sagre nel Lazio dal 16 al 18 maggio

Il weekend dal 16 al 18 maggio nel Lazio sarà ricco di gustose sagre, tanto che si avrà solo l'imbarazzo della scelta. Ci sarà la sagra delle fragole di Carchitti, a Palestrina, Roma, la sagra del castrato a Monteflavio, la sagra degli gnocchi a Riofreddo, la sagra della porchetta a Rignano Flaminio. La sagra delle sagre, invece, si terrà nel borgo medievale di Ciciliano e celebrerà la tradizione con degustazioni di sagne co’ lu pecu. Cosa fare, invece, a Roma? Il 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, molti musei offriranno ingressi gratuiti e aperture straordinarie. Gli amanti del cibo, invece, potranno prendere parte al Festival delle Polpette organizzato da Eataly.

Festival delle Polpette

Maggio dei Monumenti a Napoli e festival in Campania nel weekend 16-18 maggio

Chi rimane a Napoli nel weekend tra il 16 e il 18 maggio può dedicarsi alla cultura, viste le molte mostre in programma. In occasione del Maggio dei Monumenti, ci saranno visite guidate e aperture straordinarie di luoghi storici, mentre Gallerie d'Italia ospiterà una mostra dedicata a Andy Warhol. A San Giorgio a Cremano, inoltre, verrà celebrata la Festa della Lava, una manifestazione religiosa che ricorda il miracolo di San Giorgio che fermò l'eruzione del Vesuvio nel 1873. Cosa potranno fare gli amanti delle delizie culinarie? A Capaccio Paestum si terrà l'evento dedicato all'agroalimentare Cibo&Dintorni, mentre a Rufoli, in provincia di Salerno, ci sarà la Sagra della Laganella e Ceci.

Feste, sagre e Giornate dell'albero in Alto Adige

Anche in Alto Adige sono moltissimi gli eventi in programma per questo weekend. Si può spaziare tra la Sagra del paese a San Martino, in Val Passiria, alla Festa dei Fiori a Bolzano, fino ad arrivare alle Giornate meranesi dell'albero, un meeting che si occupa di sostenibilità con l'obiettivo di avvicinare scienza e cittadini. A Bressanone verrà celebrata a Giornata Internazionale dei Musei (con ingresso gratuito), mentre coloro che vorranno darsi al trekking potranno organizzare un'escursione panoramica alle Cascate di Barbiano,

Merano

Fattorie Aperte in Emilia Romagna ed eventi nel prossimo fine settimana

L'evento emiliano che di sicuro attirerà le attenzioni di migliaia di spettatori nel prossimo weekend è il Gran Premio di Formula 1 che si terrà a Imola nel circuito storico (la gara principale è prevista per domenica alle 15). La regione sosterrà anche l'iniziative Fattorie Aperte, ovvero si darà a tutti gli amanti della natura la possibilità di visitare aziende agricole, partecipare a laboratori didattici e degustare prodotti tipici. Ravenna ospiterà il Festival del Mare, mentre Cervia darà il via a Endless Summer, un ciclo espositivo triennale che esplora la curatela come azione collettiva.

Dalla mostra Endless Summer