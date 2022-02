Noemi si allena con il leggings tie-dye e mette il proprio benessere al primo posto Per Noemi l’attività fisica è diventata un tassello importante della quotidianità. Continua ad allenarsi in palestra per stare bene con se stessa e il proprio corpo.

A cura di Giusy Dente

Instagram @noemiofficial

Cambiare, trasformarsi, migliorarsi: il percorso intrapreso da Noemi è stato dettato da un'urgenza che non era più trascurabile. La cantante ha messo in atto molto più di un dimagrimento notevole (circa 15 chili): il suo è stato un ancor più notevole alleggerimento mentale. Oltre ai chili di troppo, si è liberata dei suoi fardelli interiori, dei pesi che le gravavano sull'animo, di quell'involucro con cui cercava di mettere distanze tra sé e il mondo. Ha trovato il coraggio di guardarsi realmente allo specchio, ma per vedere non solo il suo corpo (in cui è sempre stata a proprio agio), bensì per capire realmente i propri bisogni, la propria essenza. Oggi è una donna nuova, con nuove consapevolezze e una rinnovata sicurezza. Il merito di tutto questo va innanzitutto alla sua forza di volontà, ma anche ai professionisti a cui si è affidata, sia dal punto di vista alimentare che sportivo.

Il nuovo stile di vita di Noemi

La notevole perdita di peso della cantante è il risultato di un'azione mirata e combinata, fatta di grande attenzione sia al lato alimentare che all'aspetto sportivo. Da un lato, Noemi si è affidata alla dietista Monica Germani. Più che una dieta restrittiva, hanno elaborato insieme un piano teso a fare una vera e propria rieducazione alimentare personalizzata. La professionista l'ha guidata in un percorso fatto più che di rinunce di un approccio sano e bilanciato col cibo, per prendersi cura del proprio corpo senza ossessioni. Ora Noemi si trova nella cosiddetta fase di mantenimento, come ha spiegato la dietista a Fanpage.it: "Il mantenimento in questo caso non è altro che il consolidamento dello stile di vita che si è acquisito". E in questo stile di vita, ha un ruolo importante l'attività fisica.

Instagram @noemiofficial

Noemi non rinuncia alla palestra

Per l'allenamento Noemi si è affidata all'allenatore Carlo Di Stefano, che la segue ancora oggi. Il trainer ha studiato per lei degli allenamenti ad alta intensità, consultandosi proprio con la nutrizionista Monica Germani, affinché i loro due percorsi fossero perfettamente allineati e integrati. A Fanpage.it ha descritto Noemi come una donna forte, disciplinata e piena di energia. Nel suo caso la motivazione è stata fondamentale, così come il coraggio di guardarsi davvero dentro. Ha spiegato: "L'aspetto psicologico è tutto, bisogna andare a fondo. Il cibo fa parte tanto della nostra intimità, a volte dietro un'alimentazione non sana ci sono dei mostri da analizzare. Per questo il lavoro mentale è fondamentale. Lei si è tolta un po' di sassolini dalle scarpe, si è guardata davvero dentro ed è riuscita a farcela".

Instagram @noemiofficial

Anche ora che ha raggiunto i suoi obiettivi in termini di peso, Noemi continua ad allenarsi e lo fa volentieri, proprio perché si tratta di un metodo che ha acquisito, di uno stile di vita che porta avanti con piacere perché la fa stare bene. Lo sport fa parte della sua quotidianità e anche sui social sono numerosi i momenti in cui la vediamo impegnata col fitness, sia in palestra che all'aria aperta. La cantante è una donna che ha scelto di mettere se stessa e il proprio benessere al primo posto, per questo non ha esitato a mettersi in gioco, ha accettato la sfida con se stessa e l'ha vinta. E continua a vincerla giorno dopo giorno.