Bar Refaeli incanta a Venezia 2023: è una sirena con onde tra i capelli, strascico e maxi scollatura Ieri sera al Festival del Cinema di Venezia si è tenuta la prima di Origin e a incantare sul red carpet è stata la modella Bar Refaeli: ecco il look da sirena black&white.

A cura di Valeria Paglionico

Sta per giungere a termine l'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, il prossimo sabato si terrà la cerimonia di chiusura e verrà decretato il film vincitore, al quale sarà assegnato l'ambito Leone d'Oro. Nell'attesa che arrivi il gran giorno, il red carpet allestito in Laguna continua a essere invaso dalle star, che sera dopo sera non esitano a sfidarsi a colpi di stile. Ieri, ad esempio, a incantare i presenti è stata Bar Refaeli, aggiudicatasi il titolo di regina fashion della giornata. Ha preso parte alla prima di Origin, apparendo meravigliosa in versione sirena con un lungo e sinuoso abito black&white.

Chi ha firmato l'abito di Bar Refaeli

Se nei giorni scorsi a trionfare sul red carpet di Venezia erano stati i look fiammanti, dalla sinuosa sirena indossata da Georgina Rodriguez all'abito bon-ton di Benedetta Porcaroli, ieri sera le star che hanno partecipato alla prima di Origin hanno puntato tutto sull'eleganza senza tempo.

Bar Refaeli a Venezia ’80

È il caso di Bar Refaeli, tornata al Festival dopo 4 anni di assenza (l'ultima volta che vi aveva preso parte era il 2019 ed era incinta del terzo figlio David). Per l'occasione si è affidata a Elisabetta Franchi, sfoggiando un lungo abito a sirena black&white. Si tratta di un modello in delicato raso dalla silhouette sinuosa: ha la gonna fasciante, la scollatura strapless e profonda e un maxi strascico bianco che parte dalla schiena e arriva sul pavimento.

Bar Refaeli in Elisabetta Franchi

Bar Refaeli con i gioielli "floreali"

Per completare l'outfit da red carpet Bar Refaeli ha aggiunto degli ulteriori dettagli glamour. Non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali Santoni, e ai gioielli preziosi firmati Cartier, dal collier agli orecchini, fino ad arrivare agli anelli, tutti dalle decorazioni floreali in oro e diamanti. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, mettendo in risalto le lunghezze extra e trasformandosi in una moderna sirena. Trucco appena accennato, sorriso smagliante stampato sul viso e fascino da vendere: la modella si è aggiudicata il titolo di più bella ed elegante dell'ottava serata del Festival del Cinema di Venezia.