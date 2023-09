Gabrielle Caunesil col pancione a Venezia ’80: l’arrivo è in tubino nero con la borsa griffata Gabrielle Caunesil è appena arrivata a Venezia con il marito Riccardo Pozzoli (ex fidanzato di Chiara Ferragni) e non ha potuto fare a meno di mettere in risalto il pancione: ecco il look premaman con un tocco griffato che ha sfoggiato.

A cura di Valeria Paglionico

L'80esima edizione del Festival di Venezia sta entrando nel vivo e fino al prossimo 9 settembre saranno diversi i registi e gli attori che ogni sera presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Le star che stanno accorrendo al Lido sono moltissime e, tra look da giorno e red carpet fiabeschi, non perdono occasione per sfidarsi a colpi di stile. Fino ad ora se ne sono viste di tutti i colori, dalla madrina Caterina Murino in rosso fuoco a Lazza col "pigiama", fino ad arrivare a Giulia Salemi con l'abito fatto di specchi. Solo nelle ultime ore, però, è sbarcata in Laguna la prima futura mamma dell'evento, di chi si tratta? Di Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli, l'ex di Chiara Ferragni.

Gabrielle Caunesil, la prima futura mamma a Venezia '80

Gabrielle Caunesil sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: a meno di due anni dalla nascita del primogenito Romèo, aspetta il suo secondo figlio dal marito Riccardo Pozzoli (l'imprenditore conosciuto per essere stato fidanzato con Chiara Ferragni ai tempi del lancio di The Blonde Salad). L'annuncio è arrivato circa tre settimane fa con un video social ed è stato proprio da quel momento in poi che la modella non ha più smesso di mostrare il pancino sempre più evidente. Ora è volata a Venezia col compagno per il Festival del Cinema e, così come richiede la moda premaman del momento, ha detto no ai classici abiti oversize che mascherano le forme della gravidanza. Ha indossato un tubino fasciante total black, un modello bon-ton con la gonna al ginocchio e una delle due spalline intrecciate che cade morbida sulla spalla.

Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli

La it-bag di Gabrielle Caunesil

A fare la differenza nel look dark di Gabrielle sono stati gli accessori: ha abbinato l'abito nero a un paio di occhiali da sole Persol e a dei décolleté con la fibbia sulla punta. Per lei niente tacco 12 in gravidanza, ha preferito il tacco kitten, così da stare comoda ma senza rinunciare allo stile. Non è mancato il tocco griffato: la futura mamma ha infatti sfoggiato una borsa Lady Dior in total silver, per la precisione il modello piccolo che sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 5.500 euro. Capelli raccolti in uno chignon, fede all'anulare sinistro e sorriso stampato sulle labbra: Gabrielle con lo splendido pancione in evidenza è letteralmente raggiante.

