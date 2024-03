Carlotta Mantovan ha ritrovato l’amore, le foto insieme al nuovo compagno e alla figlia Stella Carlotta Mantovan ha ritrovato l’amore: il settimanale Chi ha avvistato la donna in compagnia del nuovo compagno, di cui non si conosce il nome, a sei anni dalla morte del marito Fabrizio Frizzi. I due passeggiano per le vie di Roma, insieme alla figlia di lei, Stella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Carlotta Mantovan ha ritrovato l'amore. A sei anni dalla scomparsa del marito Fabrizio Frizzi, la donna avrebbe un nuovo compagno, un uomo francese di cui per il momento non si conosce l'identità. I due sono stati avvistati dal settimanale Chi mentre passeggiano per Roma, insieme alla figlia di lei, Stella.

Le foto di Carlotta Mantovan con il nuovo compagno e la figlia Stella

Il settimanale di Alfonso Signorini ha mostrato alcune immagini del nuovo compagno di Carlotta Mantovan, con cui la donna avrebbe ritrovato la felicità a sei anni dalla morte del marito Fabrizio Frizzi, padre di sua figlia Stella. I due sono stati avvistati mentre passeggiano dentro Villa Borghese, a Roma, con la figlia di lei e il cagnolino al guinzaglio. I tre appaiono piuttosto affiatati, come si nota dal fatto che la bambina prenda per mano anche l'uomo. Le presentazioni in famiglia, quindi, sono già state fatte. La coppia si gode insieme il tramonto

Le prime immagini di Carlotta Mantovan e il nuovo compagno a fine febbraio

Già lo scorso febbraio, Carlotta Mantovan era stata avvistata dal settimanale Diva e Donna con lo stesso uomo e la figlia Stella, mentre giocavano insieme in riva al mare, sul litorale laziale. Immagini che già allora raccontavano una ritrovata serenità per la donna, a sei anni dalla morte del marito. Ancora mistero su chi sia l'uomo al suo fianco, di cui si sa solo che è di nazionalità francese. E proprio in Francia, l'ex Miss Italia si è trasferita dopo il lutto, per mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Ancora oggi vive lì, in una cittadina a nord del Paese e pubblica sui social diversi scatti della sua nuova vita, tra paesaggi immersi nel verde, natura e animali.