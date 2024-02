Carlotta Mantovan ha un nuovo compagno, le foto con un uomo a 6 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan ha un nuovo compagno, a sei anni dalla morte di Fabrizio Frizzi. L’ex Miss Italia è stata fotografata con un uomo, intenta a passeggiare sulla spiaggia insieme alla figlia Stella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Foto Diva e Donna

Carlotta Mantovan sembra aver ritrovato l'amore. L'ex Miss Italia, nonché vedova di Fabrizio Frizzi, è stata ripresa dal settimanale Diva e Donna, sul litorale romano, a Maccarese, dove passeggia insieme alla figlia Stella. Al suo fianco c'è l'uomo con il quale pare abbia trovato una nuova felicità.

Le foto di Carlotta Mantovan e il nuovo compagno

Le foto pubblicate sul settimanale ritraggono l'ex ballerina di Ballando con le stelle, sorridente e spensierata, intenta a giocare in riva al mare, tenendo tra le mani la bambola di sua figlia Stella, anche lei divertita da quella giornata trascorsa in completo relax. Sono immagini che raccontano una ritrovata serenità, che arriva dopo sei anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Un evento doloroso per una famiglia venutasi a formare da poco e che avrebbe avuto bisogno di più tempo per consolidarsi, costruire più ricordi insieme, sebbene non sia mai mancato l'amore. Del nuovo compagno, oltre al fatto che sia francese, non si sa molto, ma sembra che sia riuscito a restituire la felicità all'ex Miss Italia.

Foto Diva e Donna

La vita di Carlotta Mantovan in Francia

Da quando è scomparso Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha provato a mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori, ed è anche per questo motivo che ha deciso di trasferirsi in Francia. Lì, infatti, con sua figlia conduce una vita tranquilla, in una cittadina al nord del Paese, in cui ha trovato finalmente aria di casa, come mostra anche sui social pubblicando scatti di alcuni paesaggi, immersi nel verde e sempre a contatto con la natura, gli animali. Dalla Francia torna in Italia saltuariamente, anche se per partecipare allo show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, ha trascorso a Roma un bel periodo di tempo, affinché potesse prendere parte alle varie puntate di cui è stata protagonista. Un ritorno inaspettato, che la 41enne ha vissuto con estremo entusiasmo.