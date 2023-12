Carlotta Mantovan: “Vivo in un villaggio in Francia, una comunità in cui facciamo il pane da soli” Carlotta Mantovan racconta la sua nuova vita in Francia, dove si è trasferita per ripartire insieme alla figlia Stella dopo la morte dell’indimenticata Fabrizio Frizzi: “Vivo in una comunità rurale. Faccio raccolte fondi per la scuola e il panel al forno”.

A cura di Stefania Rocco

Carlotta Mantovan racconta la sua nuova vita in Francia e la scelta di partecipare a Ballando con le stelle, prima avventura televisiva professionale accettata dopo la morte dell’indimenticata Fabrizio Frizzi. “Faccio una vita molto semplice. Vivo in una piccola casa in mezzo alla campagna nel nord della Francia , a pieno contatto con la natura, dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati. Vivo in una piccola comunità rurale”, racconta in un’intervista a Oggi, rendendo nota la nuova dimensione privata trovata lontano dall’Italia, “Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio. Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari, della comunità. Pensi che è un posto dove facciamo ancora il pane al forno e lo si condivide. Si cucina per tante persone, si fanno lunghe passeggiate, si organizzano eventi gastronomici e sportivi. Una vita molto basica. Ogni tanto faccio anche qualche gara con il mo cavallo”.

La vita con Stella: “La preparo alla vita con spirito di apertura verso gli altri”

La sua priorità resta la figlia Stella, nata dal legame con Frizzi: “Io ritrovo il mio sorriso nel suo. Lei ha un sorriso aperto, gioioso e lei merita di essere una bimba felice. La mia priorità è prepararla alla vita, con uno spirito di apertura verso gli altri”. Una bambina che assomiglia profondamente al padre, un uomo che Carlotta non ha mai dimenticato: “Il dolore non si supera. Lo si porta con sé. Stella assomiglia molto a Fabrizio. Lei ha lo stesso sorriso, la stessa affabilità, la stessa gentilezza e sensibilità. Lei è veramente il meglio di noi due”.

Le amiche in tv: “Antonella Clerici è una sorella”

Carlotta è tornata a riaffacciarsi nel mondo Rai dopo anni di lontananza dallo schermo. Ma anche lontano dalla tv ha mantenuto i rapporti con le persone a lei più care, in primis Antonella Clerici: “Lei è una carissima amica, mi consiglia, è come una sorella maggiore. E’ una persona molto buona, ha dei valori veri, quindi con lei so di poter parlare di tutto e di avere in cambio sempre la parola e il consiglio giusto. Lei per me è famiglia”.