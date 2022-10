Carlotta Mantovan: “Stella ricorda suo padre Fabrizio costantemente” Carlotta Mantovan, la compagna di Fabrizio Frizzi, è stata ospite a Verissimo nella puntata del 30 ottobre: “Io e Stella ricordiamo Fabrizio Frizzi nelle piccole cose”.

Carlotta Mantovan, la compagna di Fabrizio Frizzi, è stata ospite a Verissimo nella puntata del 30 ottobre. A Silvia Toffanin ha rivelato di non vivere più in Italia: "Mi sono trasferita in Francia con Stella. Avevo bisogno di prendere una pausa dalla mia vita romana e dalla televisione. Mi sono rifugiata nella natura e mi sono presa cura di noi due". La cura sta funzionando, ha spiegato: "Sono pronta anche a ritornare, ho compiuto un cammino che mi ha fortificato ulteriormente, ma avevo bisogno di questa pausa".

Il rapporto con Stella

Carlotta Mantovan racconta il suo rapporto con la figlia, spiega che in Francia stanno benissimo: "Stella è fantastica, si trova bene ovunque. È bilinque, mi piace che viva a contatto con gli animali, col verde. La mia famiglia è lei, potremmo spostarci ovunque e staremmo sempre bene". Poi spiega:

Lei è la mia forza, il motore della mia vita. Lei ha preso il meglio di me e di lui. Ha il corpo di Fabrizio, ha le mani di Fabrizio. Ha il sorriso, la gioia, l'affabilità di Fabrizio.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan ha spiegato che con lei parla di Fabrizio Frizzi sempre: "Vediamo un prato di fiori gialli e salutiamo papà, lo vediamo nelle piccole cose che per noi invece sono enormi". E su Fabrizio Frizzi spiega:

Era la persona onesta, simpatica, sincera che si vedeva in tv. La semplicità e il sorriso erano il suo tratto distintivo, ma dietro a quel sorriso c'era tanto studio. Era un grandissimo lavoratore. Fabrizio avrebbe avuto figli anche prima e Stella è venuta nel momento nel quale era opportuno, il destino ce l'ha portata nel giusto momento. Stella ricorda tutto di suo padre.

Il nome Stella Frizzi è stato scelto da entrambi: "Avevamo sempre detto che sarebbe stata la nostra Stella, è stato tutto molto naturale". Il pubblico di Verissimo ha tributato un forte, grande e lungo applauso in onore di Fabrizio Frizzi.