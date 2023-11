Ballando con le stelle 2023, Rosanna Lambertucci eliminata: la classifica della quinta puntata Nella quinta puntata di Ballando con le stelle c’è stata l’eliminazione di Rosanna Lambertucci e Simone Casula dopo lo spareggio con due coppie: Carlotta Mantovan e Moreno Porcu e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova.

Sabato 18 novembre è andata in onda la quinta puntata di Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci con Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nelle vesti di giudici, è andato avanti con l'eliminazione di Rosanna Lambertucci e Simone Casula dopo lo spareggio con Carlotta Mantovan e Moreno Porcu e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. Nel corso della puntata ci sono stati tanti momenti di tensione: la lite tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli ma anche la pace fatta tra il comico e Antonio Caprarica. Rossella Erra ballerina per una notte (Selvaggia Lucarelli ha fatto la sua imitazione), così come Andrea Bocelli.

Chi è il concorrente eliminato della puntata del 19 novembre

Nella quinta puntata Rosanna Lambertucci e Simone Casula sono stati eliminati. I concorrenti si sono sfidati allo spareggio televoto con le coppie di Carlotta Mantovan e Moreno Porcu e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova.

La classifica della quinta puntata

Di seguito la classifica della quinta puntata di Ballando con le stelle. La classifica non tiene conto del voto da casa, che infatti ha rivoluzionato tutto mandando allo spareggio Rosanna Lambertucci, Antonio Caprarica e Carlotta Mantovan, salvando invece Giovanni Terzi e Teo Mammucari destinati allo spareggio con Rosanna Lambertucci secondo la classifica provvisoria seguente: