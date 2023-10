Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle: “Fabrizio sarebbe felicissimo, farebbe il tifo per me” “Con Stella parliamo di Fabrizio tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà…”, si apre Carlotta Mantovan sulle pagine del Corriere. Con un’intervista la moglie di Fabrizio Frizzi racconta la sua lenta rinascita e la voglia di tornare in tv: “Ora mi sento a mio agio e felice, so che mia figlia è serena”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlotta Mantovan è tra i concorrenti che scenderanno in pista a Ballando con le stelle, nella prossima edizione al via da sabato 21 ottobre. Giornalista e conduttrice, la moglie di Fabrizio Frizzi è stata a lungo corteggiata da Milly Carlucci per partecipare al programma e ora è arrivato il suo momento per lei di brillare.

La scelta di scendere in pista a Ballando

In un’intervista al Corriere della sera, Carlotta Mantovan racconta come ha trascorso gli ultimi anni dopo la perdita di Fabrizio Frizzi, crescendo la piccola Stella in un paesino della Francia. Ora però è arrivato il momento di riprendere in mano la vita e di scendere di nuovo in pista, letteralmente, quella di Rai 1. “A convincermi a partecipare è stato vedere per la prima volta che Stellina, mia figlia, è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Poi ho sentito tanto affetto da parte delle persone. In molti mi scrivevano: perché non torni in tv? Questo amore mi ha convinta”, ha raccontato al Corriere. Si lascerà dunque in questa esperienza per lei del tutto inedita, anche se con il ballo si definisce “scarsissima”, ironicamente. Al suo fianco a sostenerla ci sarà il ballerino Moreno Porcu. “Mi piace ballare, ma al momento sono una scopa”.

Il rapporto con la figlia Stella e il ricordo di Fabrizio Frizzi

Da mamma orgogliosa, Carlotta Mantovan racconta che la figlia Stella ha una predisposizione per il mondo dello spettacolo e che nella vita quotidiana sa trasmetterle forza e positività, i valori che prima di lei ha incarnato il papà. "Anche Stella è così, rivedo tante cose. E penso che Fabrizio sarebbe felice della mia partecipazione, tiferebbe al massimo", racconta. "Con Stella parliamo di Fabrizio tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà… io ero quella seriosa della coppia, lui il creativo… ma devo dire che lei si ricorda tutto". La scelta di tornare in tv la deve in parte anche all'appoggio riscontrato nelle persone che hanno sempre voluto bene a lei come a Fabrizio. A Rai 1 si sente come a casa. "Mi sento a mio agio, felice e l’ho capito quando, lo scorso anno, avevo partecipato come ballerina per una notte". spiega. "Ci sono tanti amici che so che mi seguiranno, come Antonella Clerici: so che si farà delle grandi risate. E io non vedo l’ora di far divertire tutti".