Carlotta, figlia di Gianfranco Funari: "La gente lo amava, uscire con lui era come stare con il Papa" Carlotta Funari è l'unica figlia di Gianfranco Funari, giornalista e conduttore, morto nel 2008 all'età di 76 anni. Intervistata dal Corriere della Sera, la donna ha ricordato il suo legame con il padre: "Con i compagni di scuola mi sentivo a disagio, avevo un padre famoso che non vedevo mai. La gente per strada lo riconosceva, era come uscire con il Papa".

Carlotta Funari ricorda il padre Gianfranco

Il rapporto tra Gianfranco Funari e la figlia non è sempre stato facile, sopratutto quando Carlotta era più piccola. Fino all'età di sette anni, non ha più rivisto il padre, poi si sono riavvicinati grazie ai nonni: "Nella mia testa di bambina mi sentivo una figlia non voluta, ci ho sofferto. Col tempo ho capito che non era così. Ci siamo riavvicinati grazie ai nonni. E ha compreso anche lui di aver sacrificato tanto, troppo, per il lavoro, credo se ne sia pentito, anzi ne sono sicura". Tuttavia, Carlotta Funari si sentiva un pò a disagio nell'avere ‘un padre famoso che non vedeva mai" e, nonostante fosse orgogliosa di lui, preferiva non parlarne troppo: "

Mi dicevano: ‘Corri Carlotta, c'è papà'. Ma io pensavo soltanto che lui era lì e non insieme a me. Con i compagni di scuola mi sentivo a disagio, avevo un padre famoso che non vedevo mai. Lo conoscevano tutti, io no, anche se ci somigliavo tanto, ero la sua fotocopia. Lo ammiravo, ero orgogliosa di lui. Però a volte preferivo non dire che ero la figlia di Funari. Mi è mancato tantissimo.

"Uscire con lui era come andare a braccetto con il Papa"

Negli anni poi, il rapporto tra Carlotta Funari e il padre è migliorato: "Crescendo, sono riuscita a vedere il suo lato più umano, fragile". per lei diventò un vero padre intorno all'età di 30 anni, quando attraversò un momento difficile e Gianfranco la aiutò economicamente e la fece sentire protette: "Ho finalmente avvertito che c'era davvero, per me. Mi sono sentita protetta". Il noto conduttore non è mai stato un papà severo, anzi, "era un Peter Pan", che la gente per strada riconosceva e amava: "Andare in giro con lui era come uscire a braccetto con il Papa. Si fermava con tutti, un incubo, la passeggiata non finiva mai. Ogni tanto mi lamentavo, però era divertente. Parlava con chiunque, si metteva a tu per tu, con il cuore". Ora Carlotta Funari lavora in televisione, nel dietro le quinte, convinta di non voler apparire davanti alle telecamere.