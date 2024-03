Il padre ha abbandonato il figlio e ora prova a recuperare il rapporto, ma lui non vuole Nella puntata del 9 marzo di C’è posta per te c’è anche spazio per la storia di un padre che è stato assente per il figlio a causa di una separazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata del 9 marzo di C'è posta per te c'è anche spazio per la storia di un padre che è stato assente per il figlio a causa di una separazione. Gianmarco non vede i figli da tre anni e in particolare Francesco. La separazione dalla mamma avviene quattro anni dopo che lui conosce Rosy, sua attuale compagna. Alla separazione, lui cerca di essere presente il più possibile ma è proprio Francesco a rinfacciargli di abbandonare la famiglia perché non è in grado di versare aiuti e assegni.

Il frigo vuoto: "Quello mi ha fatto male"

Quando Gianmarco viene a sapere dal più piccolo dei figli, che il frigo di casa è vuoto, Gianmarco si è sentito in colpa. Si è trattato infatti di una scena che ha spezzato in due Gianmarco: "Perché penso sia soprattutto colpa mia". L'intervento di Francesco:

C'è stato un motivo se ho scelto di stare senza un padre e lo ha detto. Ha detto tutto lui e nessuno penso si vorrebbe trovare nella mia situazione. Riprovare con lui? Sincero? Non lo perché è una situazione un po' strana non è facile.

Francesco non se la sente di recuperare

Francesco resta quasi per tutto il segmento con poche parole: "Non esterno quello che provo", riferisce a Maria. È stato abbandonato da suo padre quando aveva 17 anni e adesso ne ha 22. Lui non vuole riprovare: "Ci ha fatto passare troppi momenti brutti". Anche l'attuale compagna cerca di aiutare il compagno: "Tuo padre sta male, non chiudere questa busta". Il padre, straziato, comprende "Ha ragione… non posso dargli torto". Anche la compagna del padre cerca un ultimo disperato tentativo: "Ci siamo sempre stati e per la storia della statua, all'epoca non aveva soldi tuo padre". Alla fine, Maria De Filippi non può fare altro che chiudere la busta e spiegarsi con Giovanni e la nuova compagna: "Non potevo fare diversamente". Francesco ha bisogno di tempo per metabolizzare e non ha voluto, almeno per ora, incontrare il padre dal vivo.