C’è posta per te 2024, le storie e i video della puntata di sabato 9 marzo

A cura di Stefania Rocco

Sabato 9 marzo, su Canale 5, è andata in onda l’ottava puntata di C'è Posta per te 2024, il people show condotto da Maria De Filippi. Ospiti della serata i calciatori della Roma Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Diverse e di grande impatto le storie proposte al pubblico: da amori interrotti a contrasti familiari, in cui la conduttrice ha cercato di fare da mediatrice.

Simona ricorda il marito e la passione per la Roma

Simona chiede il supporto di C’è posta per te per fare una sorpresa ai suoi figli dopo la scomparsa del marito. Presenti in studio i calciatori della Roma Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Sorpresa riuscita con Simona che riesce a strappare un sorriso ai suoi figli e promette loro di provare a mettere da parte il dolore che prova per potersi dedicare a loro. La donna racconta un aneddoto che spiega la scelta di convocare in studio tre tra i calciatori più rappresentativi della squadra della capitale: in vita, il marito era stato così tifoso della squadra da registrare all’anagrafe il loro terzo figlio con il nome “Francesco Totti”.

Sandra recupera il rapporto con il figlio Loris dopo averlo estromesso dalla gestione della sua pensione

Sandra chiama C’è posta per te per recuperare il rapporto con il figlio Loris che ha smesso di parlarle dopo essere stato estromesso dalla gestione della pensione della donna, ex alcolista. Loris non ha mai approfittato delle entrate della madre, si era semplicemente offerto di gestire i suoi soldi per evitare che li spendesse in alcol. L’uomo, oltre alla madre, ha chiuso i rapporto anche con la sorella Micaela, accusata di averlo estromesso, insieme a Sandra, dalla gestione delle loro finanze. Loris, però, si ammorbidisce e di fronte alle scuse della madre e della sorella decide di aprire la busta.

Caterina aveva insultato la moglie del padre, è pace dopo 4 anni

Caterina chiama c'è posta per te per recuperare il rapporto con il padre con il quale non parla da 4 anni dopo avere insultato la moglie Emilia. La donna non era riuscita ad accettare il fatto che il padre fosse tornato a innamorarsi dopo la morte della madre. In studio anche Cateno e Simona, fratello e cognata di Caterina. Anche loro si sono gradualmente allontanati da lei dopo una serie di mancanze. È Emilia, oggi diventata la moglie del padre, a fare il primo passo per "perdonare" Caterina e fare in modo che la famiglia si riunisca.

Erika non intende tornare con Giovanni: "Eccessiva gelosia, con te non ero me stessa"

Giovanni prova a riconquistare Erika che lo ha lasciato dopo avere realizzato che la loro relazione le andava stretta a causa della eccessiva gelosia del ragazzo. Giovanni sente di essere cambiato, per farlo ha affrontato un percorso di terapia. Intende però provare a riconquistare Erika e offrirle la versione migliore di se stesso. Invitati in studio anche i genitori di Erika con i quali Giovanni intende scusarsi. Erika, però, non intende tornare con Giovanni e pur non riuscendo a definire i suoi sentimenti per lui, intende vivere libera. A darle man forte il padre che si rivolge a Giovanni: “Non era se stessa nel periodo in cui è stata con te ma noi non ci siamo mai intromessi. Oggi ti chiediamo di avere lo stesso rispetto e non cercarla più”.

Iole ritrova Lino, il suo primo amore: sono passati 66 anni

Iole chiama C'è posta per te per ritrovare Lino, il suo primo fidanzato. Dal loro ultimo incontro sono trascorsi 66 anni. Oggi Iole ha 92 anni, Lino ne ha 86 e la donna spiega: "Per piacermi un uomo deve avere due caratteristiche: essere più alto di me e più giovane di me". Quando i due si ritrovano faccia a faccia nello studio di C'è posta per te a Lino occorrono solo pochi minuti per riconoscere nella donna di fronte a lui la sua prima fidanzata. Quindi, il commento sornione prima di lasciare insieme lo studio: "Adesso che cosa facciamo? Usciamo insieme?".

Francesco non riabbraccia il padre che lo aveva trascurato: “A causa sua troppi momenti brutti”

Francesco decide di non aprire la busta al padre Gianmarco che aveva smesso di occuparsi economicamente di lui e dei suoi fratelli. L’uomo si era separato dalla moglie dopo avere conosciuto Rosy, la sua attuale compagna. Francesco gli rinfaccia soprattutto di non averli sostenuti sotto il profilo finanziario dopo la separazione, anche quando in casa le cose erano diventate particolarmente difficili. A riferirglielo, in un’occasione, era stato il figlio minore che aveva fatto sapere al padre che il frigorifero in casa era vuoto. Il giovane Francesco fa ancora fatica a perdonare il padre e decide di non aprire la busta nonostante le preghiere dell’uomo. Maria De Filippi capisce il disagio del ragazzo e stabilisce di non insistere.