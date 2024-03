Erica non vuole più Giovanni, il padre di lei: “Ora rispetta la libertà di mia figlia” Dopo i continui tradimenti, lui cerca la carta di C’è posta per te per riconquistare la fidanzata, ma finisce male. Il padre di lei: “In un anno che è stata con te non ho riconosciuto più mia figlia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo un anno e mezzo di fidanzamento e otto mesi di convivenza, Giovanni viene lasciato dalla fidanzata, Erica, che scopre un tradimento. Tradisce anche una seconda occasione, proprio nel momento in cui stavano progettando un matrimonio, e lei non vuole più sapere niente di lui. Non contento, lui fa il geloso e il possessivo nel periodo in cui i due si sono lasciati, con atteggiamenti da stalker e quindi da denuncia. Otto mesi dopo, lui esce da una terapia nella quale capisce molte cose e prova un ultimo tentativo disperato chiamando la ragazza e i genitori di lei a C'è posta per te.

Erica non vuole più stare con lui

Erica appare subito determinata a rifiutare il tentativo

Oggi sto bene nella mia libertà. Sto bene perché ho recuperato tutta una serie di libertà individuali, come anche i rapporti con le amiche, che prima non avevo a causa del rapporto con lui. Cosa provo per lui? Non so descrivere bene cosa provo, ma sicuramente tutto questo male ha fatto scemare la vita che c'era prima. Se dovessi pensarlo con un'altra ragazza, mi darebbe fastidio ma non penso proprio di tornare nella situazione in cui ero prima.

Il battibecco tra i due

"Dopo il tradimento, hai avuto più occasioni di capire", dice Erica e lui prova a fare breccia: "Sì, ma non avevo gli strumenti per capire".

La verità è che un po' è tardi forse. Ho ritrovato me stessa, ma io mi sono snaturata per lui. Non riuscivo a tirare fuori la voce, a interrompere, non riuscivo a fare tutto. Ho paura? No, non ho paura, ma non ti voglio fare promesse che non ti posso fare, non ti voglio dare illusioni. Io non voglio tornare con lui perché non credo alla possibilità di una vita diversa, ma anche perché non lo amo più.

L'appello del padre: "Ora rispetta la libertà di mia figlia"

Alla fine del blocco, Erica decide di chiudere la busta ma prima che tutto finisca, il padre sale in cattedra e prende la parola: "Ora che ci siamo detti tutto, io voglio aggiungere solo che apprezzando il tuo gesto devi capire che devi rispettare la libertà di Erica perché Erica è l'amica con cui trascorrere l'alba di ogni estate e io in un anno che è stata con te non l'ho riconosciuta più. Ti dico solo rispetta la sua libertà e avrai in me un amico per la vita". Patti chiari, amicizia lunga.