"Credimi, sono cambiata": madre ex alcolista chiede al figlio di tornare a casa La storia di una madre alcolista di nome Sandra che ha estromesso il figlio dalla gestione della sua pensione nella puntata di C'è posta per te di sabato 9 marzo.

La storia di una madre di nome Sandra che ha estromesso il figlio dalla gestione della sua pensione nella puntata di C'è posta per te di sabato 9 marzo. Il figlio Loris ha detto alla madre che per lui non esiste più ed è viva solo all'anagrafe. Il figlio dei 300 euro al mese di pensione, gestiva di per sé quella pensione dandole una settimana per paura che la madre potesse riprendere il vizio dell'alcool. La gravidanza di Micaela, altra figlia, costringe la ragazza a vivere con la madre. La carta della pensione che gestisce Loris viene disattivata in favore di Micaela e da questo momento Loris taglia ogni contatto.

L'appello della sorella e della madre di Loris

Micaela, sorella di Loris, esordisce con un appello nei confronti del fratello: "Credimi, la mamma è cambiata. È una brava mamma ed è una brava nonna, per quello che riesce a fare. So che abbiamo vissuto momenti difficili brutti e non sereni, ma tutti sbagliano nella vita e credo sia giusto dare una seconda possibilità. Vi chiedo di voltare pagina". Parla la mamma: "Amore, ti prego. Tre anni sono tanti e ti voglio bene e ti chiedo scusa. Non volevo farti niente, quello che ho fatto l'ho fatto senza cattiveria. Non l'ho fatto apposta a farti del male. Mi manchi al Natale, mi manchi al compleanno, mi manchi tanto. Ti voglio tanto bene. Carolina, ti prego, chiedo scusa anche a te, tornate. Vi voglio tutti e due, vi voglio bene tutti e due.

Maria De Filippi parla con Loris

Maria De Filippi interviene e racconta la versione dei fatti a Loris per controllare se è stato detto tutto: "So che sei stato un bravo figlio, so che ti sei occupato tanto di mamma e so che non ha avuto una vita facile mamma e nemmeno tu. So che tutto quello che guadagnavi, tu lo mettevi in casa. So che mamma aveva un brutto vizio che era quello di bere la sera quando stava male. So che però sei andato a vivere vicino casa di tua madre, anche stando lontano hai scelto di starle accanto. So che insieme a Carolina la portavate dove doveva andare. Quando Micaela entra in casa di mamma, lì succede che decidono di cambiare la stanza di mamma, comprare un letto, un materasso e un armadio. So che chiamano Carolina, chiedono a te questo, tu chiedi a Loris e Loris dice no, ma dice che siete disposti ad accompagnare mamma a scegliere quello che c'è bisogno. So che davi la settimana a mamma dalla sua pensione perché tu non volevi che mamma spendesse soldi in quello che non doveva. Poi quando mamma va di nascosto in banca, tu a quel punto la prendi male".

A questo punto tocca a Loris, sorpreso dell'atto di coraggio della madre e della sorella:

Erano piccole cifre, ma per me era darle un paracadute. A tante cose provvedevo io, ma quei soldi della pensione io li accantonavo. Quello che ha dato fastidio è che abbiamo fatto molta fatica a farle avere questa pensione, avevamo fatto in modo di farle avere qualcosa, ma non potevo lasciare questa carta a lei perché sapevo che li avrebbe spesi male. Sapevo che li avrebbe spesi per prendersi da bere.

E ancora:

Come la trovo? Non la trovo male. Vedo uno stato d'animo diverso, magari non hanno mai avuto il coraggio di chiedermi scusa e il fatto di venire qui in televisione a raccontare tutta la storia, sicuramente gli fa onore. L'amore che ho per loro l'ho messo in un pacchetto, sarei disposto ad accettare loro di nuovo nella mia vita ma vorrei anche delle risposte, vorrei dire basta alle bugie e basta alle cose di nascosto. Vorrei un rapporto limpido come dovrebbe essere il rapporto di una famiglia.

La busta si apre

Loris a questo punto chiede chiarimenti, anche con l'aiuto della moglie Carolina, alla sorella Micaela: "Voglio che tu sia convinta di dove hai sbagliato". Micaela chiede scusa e si rivela quindi che la diatriba è nata principalmente per una incomprensione proprio tra di loro. Carolina, infatti, interviene: "Bastava che Micaela dicesse che voleva la carta perché ormai viveva lì e l’avremmo fatto”. Ci si promette sincerità e trasparenza e la busta finalmente si apre. Sandra ringrazia Maria De Filippi ed è un momento molto toccante.