Iole ritrova Lino a C'è posta per te dopo 66 anni, il commento sornione dell'86enne: "Usciamo insieme?" Iole contatta C'è posta per te per ritrovare Lino, il suo primo fidanzato. Dal loro ultimo incontro sono passati 66 anni. Ma nonostante il tempo trascorso, l'uomo riconosce quasi immediatamente la sua ex compagna.

A cura di Stefania Rocco

A C’è posta per te la storia di una coppia di anziani. Lei si chiama Iole, lui si chiama Lino. Dal loro incontro sono trascorsi 66 anni. Iole ha 92 anni. “Il segreto della sua giovinezza è dovuto alla scelta di stare con uomini rigorosamente più giovani e rigorosamente più alti”. La storia tra Iole e Lino è durata un anno e mezzo ed è stata limitata solo a tanti baci. La loro relazione finisce quando la famiglia di Lino si trasferisce a Rovigo e i due si perdono di vista. Iole nel frattempo si è sposata, ha avuto dei figli e si è separata. Quando le chiedono quanti uomini abbia amato risponde che sono due: il suo ex marito e Lino. Ricorda l’abito del loro primo incontro con Lino, un vestito di Luisa Spagnoli fatto per mettere in mostra le sue misure: 51 centimetri di vita, 90 di seno e 90 di fianchi.

Iole a Lino: “Gli uomini che mi piacciono sono più giovani di me”

“Conosco tutte le posizioni dello yoga, è la mia passione dal 1974, ho studiato con i migliori maestri di yoga del mondo”, comincia così la lettera di Iole, “Conosco tutti i punti strategici del nostro corpo, sono esperta di riflessologia. In casa indosso caftani originali della Turchia, non porto mai le ciabatte, indosso solo scarpe come Renato Balestra. Ho detto no a un prefetto, a un avvocato. Un uomo per piacermi del e essere alto, moro e più giovane di me”. Lino non sembra ricordare Iole: “Mi sento un po’ a disagio. La devo deludere signora, non riesco a riallacciarla alla mia vita e al mio passato. Potrebbe essere ma non lo so”. Ma gli basta qualche istante per ricordare e pronunciare il suo nome: “È Iole”. I due provano a ricordare il periodo trascorso insieme e Lino decide di togliere la busta per un abbraccio.

Lino a Iole: “Che facciamo, usciamo insieme?”

Dopo l’abbraccio, Lino sembra essere propenso ad approfondire questo legame ritrovato e infatti chiede a Iole: “Adesso che facciamo, usciamo insieme?”. Sornione, sorride e si avvia insieme a Iole verso l’uscita.