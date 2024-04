Chiara Francini canta per la sua mamma: “Era la canzone che ti cantavo sempre”

video suggerito

In prima fila tra il pubblico di Forte e chiara, i genitori di Chiara Francini. Nel suo one woman show, la celebre attrice e conduttrice televisiva ha voluto il sostegno e la vicinanza della sua famiglia: "Ho sempre pensato che il modo migliore per vedersi, sia tramite gli occhi di chi ti ha saputo guardare davvero" ha dichiarato prima di iniziare un lungo monologo dedicato alla sua mamma, Sara Rastrelli, e al suo papà Giancarlo.

La dedica di Chiara Francini alla mamma

Chiara Francini con un lungo monologo ha omaggiato i suoi genitori, Sara e Giancarlo, in studio tra i spettatori "d'onore". Dopo aver raccontato di loro, del lavoro che svolgevano, ha letto i ricordi che la mamma custodisce della sua nascita: "Quando me la misero tra le mani, la mia sorpresa fu immensa. Chiara è stato il dono più bello dalla vita". L'attrice e conduttrice ha così intonato la canzone La prima cosa bella di Nicola Di Bari. Con gli occhi lucidi e lo sguardo rivolto alla mamma, ha cantato il brano che Rita Rastrelli le cantava quando era piccola. "Era la canzone che ti cantavo sempre" ha dichiarato la signora. "Te l'ho cantata per questo, mica so grulla", la battuta della Francini prima dell'inaspettato ingresso in studio di Vito Coppola.

Gli ospiti di Chiara Francini a Forte e Chiara

Chiara Francini questa sera ha debuttato nel suo primo one woman show, Forte e Chiara, su Rai Uno, nel quale parla di sé e della sua storia accompagnata dalla presenza della sua famiglia, mamma Rita e papà Giancarlo, del gatto Rollone e delle sue care amiche. Nel corso della diretta ha ospitato in studio tanti nomi celebri dello spettacolo e del cinema italiano: da Luca Argentero a Nino Frassica, poi il trio toscano Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Poi ancora Lillo, Marco Masini, Barbara Foria, Gianfranco Ravasi, Laura Chiatti.