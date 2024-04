video suggerito

Chiara Francini dopo la chiusura del suo show su Rai1: "Forse ho esagerato, ma serviva coraggio" L'attrice commenta con sarcasmo e una certa serenità la decisione della Rai di chiudere anticipatamente il suo show: ""bbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar".

A cura di Andrea Parrella

È una Chiara Francini senza troppi rimpianti quella che si congeda dal pubblico di Rai1 dopo la chiusura anticipata del suo show "Forte e chiara", in onda sulla prima rete del servizio pubblico per due puntate e fermato a una puntata dal termine per ascolti bassi.

Il post di Chiara Francini dopo la chiusura del suo show

L'attrice, pubblicando su Instagram una sua foto di un momento della trasmissione, ha accompagnato l'immagine con alcune parole, serene ma decise: "Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano. Scusateci se siamo stati troppo forti, come un gintonic senza tonic. Con Forte e Chiara abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e Drag queen". Il post prosegue così:

Forse ho esagerato. Ma il rischio comprende una dose di coraggio. Chiudiamo qui, con una schitarrata ben impiumata. Prendiamola come una dieta: invece di una taglia in meno una puntata in meno. Ma anche se più sottili, la gioia, la passione, la voglia di raccontare continueranno a imboccarci con grandi cucchiaiate! Ringrazio tutti quelli che hanno amato e non amato il mio show, i primi li aspetto a teatro, gli altri…pure! Buongustai!

L'annuncio con cui la Rai ha chiuso Forte e Chiara

L’ultima puntata del programma “Forte e Chiara” non andrà in onda. Chiude in anticipo lo show con protagonista Chiara Francini, in onda mercoledì sera su Rai1. A comunicarlo è la Direzione Prime Time della Rai, attraverso un comunicato che spiega così la decisione di mettere fine anticipatamente all'esperimento di prima serata: "Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati".