Chiara Francini nega il flop di Forte e Chiara: “Per il mercoledì è un ottimo dato” xChiara Francini nega che il debutto di Forte e Chiara, il suo primo show per la tv in onda su Rai1, stato stato un flop. “È un ottimo dato per il mercoledì”, ha rivendicato l’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Chiara Francini nega che il debutto di Forte e Chiara, il suo primo show per la televisione andato in onda con la prima puntata mercoledì 10 aprile, sia stato un flop. “GRAZIE!!!!! Forte e Chiara, il mio primo show! Grazie 2.200 milioni che ieri hanno giocato ad amicizia con me! Ci vediamo mercoledì prossimo!”, ha scritto Francolini in un tweet per poi rispondere al commento di un utente che le faceva notare quanto i numeri risicati ottenuti all’esordio non lasciassero ben sperare, sopratutto alla luce della controprogrammazione non così temibile proposta dalle altre reti. “Sei bravissima ma questi non sono numeri da varietà”, si legge nella critica cui Francini ha risposto convinta: “Non è vero. Per il mercoledì è un ottimo dato”.

I dati di ascolto del debutto di Forte e Chiara

In realtà, i dati di ascolto della prima puntata di Forte e Chiara – show in onda sull’ammiraglia Rai – dimostrano quanto, in effetti, il programma condotto da Francini non abbia ottenuto numeri brillanti, almeno all’esordio. La prima puntata, in onda su Rai1 il 10 aprile, ha fatto totalizzare 2.176.000 spettatori pari al 13.9% di share. Un esordio decisamente sottotono considerato che la concorrenza aveva schierato un episodio della fiction Vanina – un vicequestore a Palermo su Canale5, La Pupa e il secchione show e Chi l’ha visto?. Ve aa tenuto anche conto del fatto che la prima puntata di Forte e Chiara – che con il suo 13% di share ha perso contro il 16,5% ottenuto dalla fiction di Canale5 – hanno partecipato personaggi del calibro di Nino Frassica e Luca Argentero.

Gli ospiti di Forte e Chiara, lo show di Chiara Francini

Per il suo debutto da conduttrice televisiva (una possibilità ottenuta dopo l’ottima prova sostenuta a Sanremo nel 2023 accanto ad Amadeus che l’aveva voluta nel ruolo di co-conduttrice) Francini ha avuto al suo fianco alcuni tra i volti più acclamati della proposta televisiva Rai. A salire sul palc insieme alla protagonista sono stati Gianfranco Ravasi, Luca Argentero, Carlo Conti, Laura Chiatti, Barbara Foria, Nino Frassica, Lillo, Marco Masini, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.