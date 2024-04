Ascolti tv mercoledì 10 aprile: chi ha vinto tra Forte e Chiara, Vanina, Chi l’ha visto? e La pupa e il secchione

Forte e Chiara, show di Chiara Francini in onda su Rai1, si è fermato al 13.9% di share. Vince Vanina – un vicequestore a Catania, fiction di Canale5, con il 16.5% di share. Ascolti deludenti anche per La Pupa e il Secchione in onda su Italia1. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 10 aprile.