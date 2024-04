video suggerito

Forte e Chiara chiude, la Rai ferma Chiara Francini: "Non ha prodotto risultati auspicati" Lo show di Chiara Francini non supera l'ostacolo della seconda puntata. Con una nota la Rai ha fatto sapere di aver fermato lo show con una settimana di anticipo perché "non ha prodotto risultati auspicati".

A cura di Andrea Parrella

L’ultima puntata del programma “ Forte e Chiara” non andrà in onda. Chiude in anticipo lo show con protagonista Chiara Francini, in onda mercoledì sera su Rai1. A comunicarlo è la Direzione Prime Time della Rai, attraverso un comunicato che spiega così la decisione di mettere fine anticipatamente all'esperimento di prima serata: "Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati".

Gli ascolti di Forte e Chiara

La nota della Rai "ringrazia Chiara Francini che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai1". Lo show di Chiara Francini, che aveva sorpreso il pubblico con la sua partecipazione a Sanremo dello scorso anno, paga i batti risultati di ascolti collezionati nelle prime due puntate. Dopo una partenza poco felice in termini di ascolti, la prima puntata, in onda su Rai1 il 10 aprile aveva fatto totalizzare 2.176.000 spettatori pari al 13.9% di share, il secondo appuntamento con lo show andato in onda nella prima serata di mercoledì 17 aprile è stata seguita da 1.784.000 spettatori pari all’11.2% di share. Numeri considerati troppo bassi dall'azienda, che quindi ha optato per la chiusura anticipata del one man show dell'attrice toscana.

Francini sugli ascolti: "Per il mercoledì sono ottimi dati"

Una Francini che aveva esultato per i numeri della prima puntata dello show. Poche ore dopo la messa in onda e la pubblicazione dei dati d'ascolto, l'attrice aveva pubblicato sui social un messaggio di ringraziamenti e quando quando qualcuno le aveva fatto notare, nonostante fosse bravissima, che quelli portati a casa non fossero numeri da varietà, Francini aveva risposto: “Non è vero. Per il mercoledì è un ottimo dato”.