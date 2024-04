video suggerito

Ascolti tv mercoledì 17 aprile: chi ha vinto tra Forte e Chiara, Vanina e Chi L’ha Visto? Gli ascolti tv di mercoledì 17 aprile 2024: chi ha vinto la sfida in termini di dati auditel tra Rai 1 con Forte e Chiara, Canale 5 con la fiction Vanina e Chi l’ha visto? su Rai 3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La prima serata di ieri, mercoledì 17 aprile, ha offerto ai telespettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e approfondimento. Rai 1 ha trasmesso in diretta il secondo appuntamento con Forte e Chiara, il one woman show di Chiara Francini. Su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania. Su Rai3 è stato trasmesso il consueto appuntamento con Chi l'ha visto?. Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti, tutti i dati auditel.

La sfida tra Rai 1 con Forte e Chiara e Canale5 con Vanina

Il one woman show di Chiara Francini, Forte e Chiara, è stato seguito ieri sera, mercoledì 17 aprile 2024, da 1.784.000 spettatori pari all’11.2% di share. La nuova puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, fiction con Giusy Buscemi, Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione e Orlando Cinque, andata in onda su Canale 5 è stata seguita invece da 2.676.000 spettatori con uno share del 16.9% e vince la serata in termini di dati auditel. Il consueto appuntamento del mercoledì sera con Chi l'ha visto? su Rai 3 ieri sera ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.841.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati auditel di ieri sera

Delitti in paradiso su Rai 2 ha segnato 1.034.000 spettatori pari al 6.1% di share. La pupa e il secchione, show condotto da Enrico Papi, in onda su Italia Uno è stato seguito da 751.000 spettatori con il 5.1% di share. Fuori dal coro su Rete 4 ha segnato 857.000 spettatori con il 6.3% di share, mentre la seconda puntata della terza stagione di Gialappa Show su Tv8 ha registrato 577.000 spettatori con il 3.7% di share. Fury 2014 sul NOVE ha segnato 342.000 spettatori con il 2.2% di share. Una giornata particolare su La7 ha intrattenuto 764.000 spettatori e il 4.5% di share.