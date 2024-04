video suggerito

Laura Sanchez e Jeff Bezos alla Casa Bianca: la giornalista infrange il dress code con l'abito in pizzo Dopo una cena alla Casa Bianca in onore del primo ministro del Giappone, sui social si è discusso dell'abito di Laura Sanchez, compagna di Jeff Bezos, che ha rotto le regole stilistiche previste per la cene istituzionali.

A cura di Arianna Colzi

Laura Sanchez e Jeff Bezos

Sui social si sta discutendo molto del ricevimento che si è tenuto alla Casa Bianca in onore del primo ministro del Giappone Fumio Kishida e della moglie Yuko, organizzata dal Presidente Joe Biden e dalla first Lady Jill. Tra esponenti del Governo e dell'alta società statunitense, diplomatici e personaggi del mondo dello spettacolo, non sono passati inosservati il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la compagna Laura Sanchez. L'abito della giornalista ha fatto discutere sia i social sia i commentatori più vicini alla Casa Bianca.

Laura Sanchez e Jeff Bezos arrivano alla Casa Bianca

Laura Sanchez rompe le regole alla Casa Bianca

La giornalista Laura Sanchez si è presentata alla cena in onore del primo ministro giapponese indossando un abito lungo con corsetto in pizzo firmato Rasario, brand fondato dalla designer di origini caucasica Rasida Lakoba. Se il vestito lungo in satin rosso era perfettamente in regola con il dress code della Casa Bianca, non si può dire altrettanto del corsetto che lasciava scoperto il décolleté. A ultimare il look per la cena Sanchez ha indossato un paio di sandali dorati a fiori firmati Gianvito Rossi.

Laura Sanchez in Rasario

Non c'è un codice di abbigliamento preciso per le cene o gli eventi alla Casa Bianca: a livello informale, però, ci sono delle regole non scritte da rispettare. Se gli uomini dovrebbero indossare lo smoking, per le donne è richiesto l'abito lungo, evitando abiti troppo attillati e optando per un look minimal. Un dress code che anche le pop star o le dive più istrioniche hanno saputo reinterpretare a modo loro il dress code restandovi, però, fedeli. Per questo l'abito da 2mila euro di Laura Sanchez ha fatto discutere, nonostante la giornalista sia abituata a rompere gli schemi anche nelle occasioni più formali

La coppia arriva alla Casa Bianca