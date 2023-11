Totti sereno tra le braccia di Noemi, mentre Ilary ha in serbo l’uscita del suo documentario Netflix Francesco Totti si gode il relax insieme alla compagna Noemi Bocchi. “Il riposo del guerriero” questa volta sarebbe quello dell’ex Capitano, che assapora la quiete prima della tempesta, prima che possa essere investito da un nuovo polverone mediatico con l’uscita della serie Netflix ‘Unica’ di Ilary Blasi.

A pochi giorni dall’uscita dell’atteso documentario Netflix su Ilary Blasi, l’ex marito Francesco Totti si gode il relax insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai loro figli in un centro benessere in Toscana. “Il riposo del guerriero” questa volta sarebbe quello dell’ex Capitano, che assapora la quiete prima della tempesta, prima che possa essere investito da un nuovo polverone mediatico.

La pace di Francesco Totti tra le braccia di Noemi

Il settimanale Chi a fine settembre aveva immortalato Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller nello stesso resort di lusso, un centro benessere immerso nella campagna senese, a San Quirico D’orcia. Aveva titolato il sevizio “Il riposo della guerriera”, appunto, perché di lì a pochi giorni la conduttrice avrebbe affrontato la battaglia in tribunale con l’ex marito. L’udienza fissata per il 20 settembre scorso avrebbe fissato i punti di una controversa querelle familiare, in cui ciascun coniuge ha di fatto incolpato l’altro di aver tradito per primo.

Da allora scarseggiano le notizie su come sia proseguito l’iter giudiziario per il divorzio milionario, che si presume essere arrivato ormai alle conclusioni, dal momento che il documentario con le verità di Ilary è ormai in uscita. Totti sembra sempre più focalizzato sulla sua nuova vita privata con Noemi, insieme alla quale avrebbe già deciso di cambiare casa. Su Ilary, di recente, una manciata di parole di circostanza: “Abbiamo trascorso venti anni insieme, con tanti momenti molto belli”, ha detto al Corriere. “Adesso desidero solo trovare quel giusto equilibrio per proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione di amore per entrambe. Ma so che non è facile”.

Come sarà il documentario Netflix su Ilary Blasi

Con un titolo che è già tutto un programma, ‘Unica’ racconterà le verità di Ilary Blasi nella separazione dall’ex Capitano. Il regista Tommaso Deboni ha fatto sapere che le riprese sono state fatte all’insaputa di molti e soprattutto di Francesco Totti. Si parlerà della chiacchierata vicenda dei Rolex, inevitabilmente, ma “non ci saranno testimonianze scomode o rivelazioni scottanti”. Intanto la conduttrice continua per la sua strada e si prepara alla nuova eco mediatica che arriverà nei prossimi giorni, godendosi tra un bacio a Bastian e un sorrisetto spensierato, l’effetto sorpresa della serie che sta per uscire.