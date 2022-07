Chiara Ferragni sdogana il mollettone per capelli (anche con l’abito da sera!) Per l’ultima notte a Idra Chiara Ferragni ha scelto un look poetico ed elegante, ma con un accessorio “pop”: indossereste mai l’abito da sera con un mollettone tra i capelli?

A cura di Beatrice Manca

A Chiara Ferragni si perdona tutto. Le ciabatte con i calzini, la tuta per uscire, i pantaloni trasparenti che sono solo tasche. Perché nulla nei suoi outfit è lasciato al caso e quello che per le comuni mortali sarebbe un passo falso su di lei diventa tendenza da lanciare. Pensate alle famose ciabatte in plastica: l'anno scorso mezzo mondo gridava allo scandalo, oggi è copiatissima un po' da tutti, star e comuni mortali, da Blanco a Ilary Blasi in partenza per una vacanza da sola. Ora Chiara Ferragni ci riprova: per l'ultima notte a Idra ha scelto un look da vera dea greca, un abito fluttuante e trasparente, raccogliendo i capelli con… un mollettone in plastica!

L'abito di Chiara Ferragni

L'imprenditrice digitale si è goduta una vacanza in Grecia con gli amici, nell'isola incontaminata di Idra. Per l'ultima serata prima del rientro a Milano ha sfoggiato un abito fluttuante con le fasce intrecciate sul seno, un modello leggero e sinuoso in un delicato giallo pastello, tra le nuance di tendenza dell'estate. L'abito in seta georgette fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 di Etro e costa 2800 euro. Scalza, abbronzata, bellissima: Chiara Ferragni sembrava una divinità appena uscita dal mare, ma con un accessorio molto ‘prosaico' a completare il look.

L’abito di Chiara Ferragni è firmato Etro

Chiara Ferragni con il mollettone tra i capelli

Ci saremmo aspettate una conchiglia tra i capelli o un fiore, vista la poesia delle foto. E invece Chiara Ferragni stupisce tutti ancora una volta appuntando i ricci sulla testa con una delle pinze in plastica in stile anni Ottanta. Premessa: non che il ritorno di mollette e mollettoni sia una cosa nuova. Fu proprio la regina delle influencer a rompere l'ultimo tabù con una "pinza delfino" lo scorso anno. Adesso la rilancia come accessorio glamour da portare anche di sera, con l'abito elegante. Finalmente un trend all'insegna della comodità!