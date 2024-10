video suggerito

Chi è Marialuisa Jacobelli, la conduttrice DAZN che avrebbe una liaison con Francesco Totti Marialuisa Jacobelli è una giornalista sportiva e conduttrice tv, figlia del celebre giornalista Xavier Jacobelli. La 32 ha lavorato per DAZN ed è uno dei volti di Sport Mediaset. In passato è stata una delle tentatrici di Temptation Island. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Marialuisa Jacobelli, 32 anni, è una giornalista sportiva e conduttrice tv, figlia del celebre giornalista Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport. A Gente avrebbe confermato di avere una liaison con Francesco Totti e sul settimanale sono apparsi alcuni scatti di loro due insieme. Marialuisa Jacobelli, prima di approdare in televisione nel programma Direttacalcio di Top Calcio 24 e Qui studio a voi stadio in onda su Telelombardia, ha lavorato come modella ed è stata anche una delle tentatrici nell'edizione del 2020 di Temptation Island di Canale 5.

Chi è Marialuisa Jacobelli

Marialuisa Jacobelli, nata a Bergamo nel 1992, è una giornalista e conduttrice televisiva. Nel 2017 arriva in tv con il programma Direttacalcio di Top Calcio 24 mentre parallelamente lavora a Qui studio a voi stadio di Telelombardia. Successivamente viene chiamata per Calcio&Mercato di Rai 2 e Rai Sport e nel 2019 partecipa a Quelli che…la serie B di Rai 2. Il suo passaggio a DAZN segna un punto di svolta nella sua carriera, rendendola una delle conduttrici tv più seguite (il suo profilo social vanta oltre 4 milioni di follower). Al momento è uno dei volti di Sport Mediaset.

Marialuisa Jacobelli, giornalista di Sport Mediaset, osserva dall'area dirigenziale la partita d'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2023/24 tra FC Internazionale e Atlético Madrid, disputata allo Stadio Giuseppe Meazza il 20 febbraio 2024 a Milano

Marialuisa Jacobelli ex tentatrice di Temptation Island 2020

Nella carriera di Marialuisa Jacobelli c'è stato anche spazio per una parentesi in uno dei programmi più seguiti di Canale 5. Jacobelli, infatti, è stata una delle tentatrici dell'edizione del 2020 di Temptation Island. Nel 2022 il suo ex fidanzato Francesco Angelini, arrestato con l'accusa di stalking nei confronti della giornalista, è stato condannato a due anni e quattro mesi.

Marialuisa Jacobelli e il presunto flirt con Francesco Totti

La notizia della relazione tra Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti è recente. Stando a quanto riportato da Gente, la 32enne avrebbe confermato di avere una liaison con l'ex calciatore e sul settimanale sono apparsi diversi scatti di loro due insieme. Non è noto se, al momento, se il legame tra Totti e Noemi Bocchi sia terminato.