Condannato lo stalker della conduttrice Marialuisa Jacobelli, 2 anni e 4 mesi per minacce e violenze Francesco Angiolini è il nome dell’uomo 52enne condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere per stalking ai danni di Marialuisa Jacobelli, la conduttrice televisiva, volto di Sport Mediaset. La scorsa estate arrivò la denuncia, dopo aver vissuto per mesi in un “clima di terrore”.

A cura di Gaia Martino

Francesco Angelini, l'uomo arrestato lo scorso luglio con l'accusa di stalking nei confronti della giornalista e conduttrice televisiva Marialuisa Jacobelli, è stato condannato a due anni e quattro mesi, con rito abbreviato. La giovane è stata vittima di minacce e violenze fisiche e psicologiche, ha vissuto in un clima di terrore per molte settimane: l'uomo di 52 anni, con il quale aveva una relazione, non avrebbe accettato la fine della loro relazione, per questo motivo avrebbe preso di mira il volto di Sport Mediaset con violenza e minacce. Dopo la denuncia era stato arrestato, oggi la condanna decisa dal giudice.

La condanna di Francesco Angelini accusato di stalking

Francesco Angelini è stato condannato oggi a Milano a 2 anni e 4 mesi con rito abbreviato, con l'accusa di stalking ai danni della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Con la sentenza, al 52enne sono state riconosciute le attenuanti di aver risarcito il danno e quelle generiche, essendosi sottoposto a cure in una clinica. Al volto televisivo, ex di Temptation Island, avrebbe versato una cifra importante, si legge su Milano Today. Nessun commento in merito la questione da parte della Jacobelli che un'ora fa si è mostrata in auto, raccontando ai follower di essere in giro nonostante l'influenza.

Marialuisa Jacobelli vittima di insulti e minacce dopo averlo lasciato

La vittima aveva raccontato di un "clima di terrore" nel quale aveva vissuto per settimane. Angelini, con il quale aveva avuto una breve relazione, l'avrebbe costretta a vivere per diverso tempo minacciandola e costringendola a subire violenze fisiche e psicologiche. Si legge su Milano Today inoltre che tutto sarebbe iniziato con una fotografia pubblicata sui social network: l'uomo 52enne avrebbe cominciato a insultarla al punto da farsi lasciare. La fine della relazione lo avrebbe fatto infuriare e così avrebbe dato inizio alle persecuzioni durate da gennaio a giugno, si legge, prima della denuncia.