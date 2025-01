Pierpaolo Pretelli su Kian, il figlio nato dalla relazione con Giulia Salemi: “Sono cintura nera di cambio pannolini”

video suggerito

Pierpaolo Pretelli è stato il protagonista della puntata odierna de La Volta Buona. Nel salottino condotto da Caterina Balivo, il modello e influencer ha raccontato delle emozioni di essere diventato di nuovo papà, il suo secondo figlio, il primo nato dalla relazione con Giulia Salemi. Kian, questo il nome scelto dalla coppia, è nato il 10 gennaio 2025. Pretelli è ospite in studio insieme a Giulia Ottonello, protagonisti di un musical dedicato a Rocky. "L'abbiamo chiamato Kian perché in persiano significa re", ha confermato a Caterina Balivo. "Sono cintura nera di cambio pannolini", poi confessa.

Il racconto di Pierpaolo Pretelli

La carriera di Pierpaolo Pretelli come attore di musical è cominciata a Tale e Quale Show. La collega Giulia Ottonello parla di come si comporta alle prove ora che è papà: "Lui è sempre molto Rocky alle prove. Immagino che è un momento molto intenso, poi so che è stato in sala parto, lo apprezzo molto".

Ero in sala parto e devo dire che l'emozione è stata fortissima. Volevo dare il massimo supporto alla mamma.

Pierpaolo Pretelli poi ha spiegato di come si trova a suo agio con tutte quelle che sono le dinamiche legate alla neonatalità, avendo avuto già l'esperienza del primo figlio, Leonardo, che oggi ha 7 anni: "Sono campione, cintura nera di cambio pannolini. Ho fatto il braccio dei tennisti. Poi sono bravo anche per la nanna, aspetto che arrivi il ruttino dopo mangiato e poi lo coccolo".

Protagonista del musical Rocky

Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello sono rispettivamente Rocky e Adriana nel musical dedicato alla figura iconica del cinema, interpretata da Sylvester Stallone. La coppia ha anche parlato dei pregiudizi che ci sono stati nei loro confronti, arrivati tutti dal mondo del teatro che ha visto male loro che vengono comunque dalla televisione: "C'è questo pregiudizio negli ambienti del teatro", ha spiegato Giulia Ottonello, che nel 2004 vinse Amici. Pierpaolo Pretelli, proprio come Giulia Ottonello all'epoca, condivide quest'aspetto.