Isola dei Famosi, Vaporidis parla al maschile di Luxuria, che risponde: “Porta rispetto” Scontro a L’Isola dei Famosi tra l’attore e l’opinionista del programma, che lo accusa di manovrare gli altri naufraghi. A distanza Vaporidis si rivolge a Luxuria dicendo “caro Vladi” e la risposta è gelida.

A cura di Andrea Parrella

Battibecco all'Isola dei Famosi tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria. Il naufrago ha avuto un scontro con l'opinionista del programma in seguito all'eliminazione dal programma della coppia Russo, usciti anche a causa della nomination ordita proprio da Vaporidis. L'attore la scorsa settimana ha provocato una votazione di massa per i due utilizzando motivazioni poco convincenti e dicendo, sostanzialmente, di nominarli nella convinzione che loro due, in quanto i più forti, avrebbero potuto eliminare al televoto la coppia composta da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, di fatto invisi a tutto il gruppo:

La stima che ho per loro è enorme. io di loro ho una grandissima stima, sono persone eccezionali che hanno fatto di tutto. Ho pensato potessero battere Alessandro e Carmen che anche io, come molti, non stimo.

L'eliminazione della coppia Russo, Vaporidis pentito

Così ha spiegato le sue ragioni, trovando subito l'ironia di Luxuria in contrapposizione: "Conoscevo Nicolas come attore, oggi lo conosco come regista. Penso volesse far eliminare la coppia russa e che la sua giustificazione sia farlocca". Vaporidis non ha preso bene lo sfottò e ha risposto: "Abbi rispetto delle motivazioni degli altri, posso aver sbagliato, ma non c'è una regia dietro. Ho stima per queste due persone e la continuo a dimostrare".

Lo scontro con Vladimir Luxuria

Il battibecco, che pareva essersi esaurito, ha avuto un secondo tempo dopo l'eliminazione della coppia Russo: "La mia intenzione era far uscire Carmen e Alessandro. Mi dispiace moltissimo, ho fatto una cazzata e mi dispiace", ha detto Vaporidis, prima di criticare il pubblico che ha salvato Di Pietro e suo figlio preferendo il trash:

Gli piace continuare a vedere dinamiche mamma e figlio che stanno tra loro, quando invece, se separati, Alessandro a 20 anni avrebbe fatto un percorso da solo e avremmo avuto il modo di conoscerlo meglio. Clemente e Laura si sbattono dalla mattina alla sera, costruiscono capanne, vanno a pesca, provano a costruire un reality che non si riduca ai battibecchi, alla lotta per un pezzo di cocco, a farci passare come dei miserabili perché è così che passiamo e questo vi interessa.

"Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume", ha detto quindi Luxuria attaccando ancora Vaporidis: "Caro Vladi, tu dall'alto della tua accademia…" si è rivolto a lei Vaporidis, subito interrotto: "Intanto dì ‘cara' Vladi, se vogliamo parlare di rispetto". L'attore ha quindi provato a difendersi: