Chi è Jovana Djordjevic, modella e moglie di Filip Djordjevic a L’isola dei Famosi

A cura di Giulia Turco

Jovana Djordjevic (all’anagrafe Jovana Svonja) è pronta per iniziare la sua prima esperienza all'Isola dei Famosi 2022. Modella 3oenne di origine serba, nota al mondo del gossip per il suo matrimonio con l'ex calciatore del Chievo Verona Filip Djordjevic, Jovana è mamma di due figli ed è innamoratissima della sua famiglia. Per loro farebbe di tutto, anche vincere l'Isola dei Famosi.

𝙹𝚘𝚟𝚊𝚗𝚊 𝙳𝚓𝚘𝚛𝚍𝚓𝚎𝚟𝚒𝚌, foto Instagram.

Chi è Jovana Svonja Djordjevic, la carriera come modella

Jovana Djordjevic è nata in Serbia il 20 settembre 1991 e parla perfettamente serbo, italiano e inglese. Come modella ha iniziato a posare a 18 anni, periodo in cui si è conquistata la fascia di Miss Fashion Tv per l’Europa sud-orientale. Da allora ne ha fatto una professione e ha collaborato per diversi brand importanti, prestando il volto a campagne internazionali come quella per Bugatti. Su Instagram, dove si fa chiamare @callmelolita, conta 360 mila follower, ma oltre agli scatti mozzafiato sono rarissimi i momenti di vita privata. È alla sua prima esperienza con il reality, al quale partecipa “perché ho già fatto tutto quello che volevo realizzare nella mia vita e questa è l’unica cosa che mi mancava, voglio vedere quanto sono forte”. Jovana partecipa come concorrente singolo: “Sono felice di partire da sola e non ha paura della solitudine, anche se un po’ mi spaventa stare lontana dalla famiglia per tanto tempo, in particolare dai miei figli”.

Jovana è sposata con Filip Djordjevic, i due hanno due figli

Jovana e Filip Djordjevic si sono conosciuti nel periodo in cui l'atleta giocava a Nantes, grazie ad un amico in comune. Per un periodo hanno vissuto insieme a Roma, fino al matrimonio nel 2014. Appena un anno dopo è nato il loro primo figlio Noel, mentre Leon è arrivato nel 2017. La modella non ha nascosto il suo desiderio di diventare mamma per la terza volta, per l'amore che la lega al marito: “Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio”.