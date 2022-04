Chi è Greta Tigani, la nail designer fidanzata di Blind Greta Tigani, 22 anni, è la fidanzata di Franco Rujan in arte Blind. I due ragazzi si conoscono dall’età di 5 anni ed è grazie alla sua che Blind si è riscattato dalla droga. Oggi vivono insieme a Milano, dove Greta lavora come nail designer.

A cura di Giulia Turco

Greta Tigani è la giovane fidanzata di Blind, rapper ex concorrente di X Factor ora naufrago all’Isola dei Famosi. Dopo la sua esperienza al reality, Franco Rujan ha fatto sapere di essere pronto al matrimonio con Greta, la compagna di vita cresciuta al suo fianco, che lo ha aiutato non solo ad affermarsi nella musica, ma soprattutto a liberarsi dalle dipendenze e uscire dal tunnel della droga. È nella famiglia della ragazza infatti che il rapper ha trovato il sostegno per riprendere in mano la sua vita: "Greta mi ha accolto a casa sua", ha raccontato nel corso del reality. "Credo che nessuno avrebbe preso il ragazzo della figlia disastrato e prendersene cura, mi hanno accolto come un figlio e di questa cosa ne sono grato".

Chi è Greta Tigani

Greta Tigani ha 22 anni ed è originaria di Perugia, così come Blind nato e cresciuto a Sesto San Giovanni. Spesso in studio all’Isola dei Famosi per supportare Blind, Greta nella vita fa la nail designer come dimostra anche il suo profilo Instagram @gretatigani10. Dopo il diploma si è trasferita a Milano, dove oggi vive insieme al suo fidanzato e lavora in un centro estetico. Molto legata alla sua famiglia, ha un tatuaggio uguale a quello della mamma Marcella Rega, che cita la canzone di Alessandra Amoroso Forza e Coraggio: “Divisiamoci il coraggio che di forza avrai la mia”.

L’amore di Greta Tigani e Franco Rujan in arte Blind

I due ragazzi si conoscono dall’età di 5 anni, da quando frequentavano la scuola dell’infanzia. Sono cresciuti insieme e a 18 sono diventati una coppia a tutti gli effetti. È a Greta che Franco deve la sua rinascita, quella lontano dai problemi della droga: “Dopo anni di sofferenza, paura, incertezze, debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me”, ha raccontato Blind. “Ci sei sempre stata quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più diddicili della mia vita”. Come hanno annunciato anche all’Isola dei Famosi, i due ragazzi si sposeranno nel 2023, dopo una proposta di matrimonio arrivata due anni prima.

