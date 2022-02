I Cugini di Campagna pensano ancora ai Maneskin e cantano la loro versione di Marlena I Cugini di Campagna ospiti della prima puntata del Cantante Mascherato cantano una personale versione di “Marlena” dei Maneskin, dopo la querelle sulla loro simpatica rivalità.

A cura di Ilaria Costabile

Continua la simpatica rivalità tra i Cugini di Campagna e i Maneskin. Il gruppo è ospite della prima puntata de Il Cantante Mascherato, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, per cantare insieme alla prima maschera della serata che, per l'appunto, ha cantato il brano vincitore di Sanremo 2021, ovvero "Zitti e Buoni". Prima dell'esibizione, però, non poteva mancare una piccola performance da parte dei Cugini che, quindi, hanno voluto fare sfoggio di una versione particolare della prima canzone di successo della band romana.

I Cugini di Campagna cantano i Maneskin

In fondo lo aveva detto anche Milly Carlucci in apertura di puntata: "Continua la rivalità tra i Cugini di Campagna e i Maneskin, ce ne sono davvero tante da dire", aveva dichiarato la conduttrice presentando i suoi ospiti che, subito, hanno colto la palla al balzo per esibirsi nella loro versione di "Marlena", una delle prime canzoni dei Maneskin che hanno avuto un grande successo, ovviamente la base è quella di "Anima mia" la hit d'eccellenza del gruppo.

La rivalità con i Maneskin

È già da qualche mese che il noto gruppo della musica leggera italiana ha avanzato l'ipotesi che gli stylist dei Maneskin abbiano preso ispirazione da alcuni loro look, dal momento che in alcune esibizioni la band romana aveva indossato degli abiti che a guardarli avevano qualcosa di simile agli outfit indossati dai Cugini. In più occasioni, infatti, avevano dichiarato: "Basta copiare i nostri abiti", pur sostenendo di non essere in grado ossessionati dai vincitori di Sanremo 2021, ma di prendere con simpatia questo loro exploit, complimentandosi anche per il loro successo e dichiarando di rivedersi molto nel loro amore per la musica, dal momento che anche loro all'inizio della carriera hanno girato il mondo, arrivando anche in America, dove i Maneskin hanno sbaragliato tutte le classifiche.