Il cantante mascherato 2022: maschere, duetti e giudici della prima puntata in diretta

Chi canta sotto la maschera? Il cantante mascherato, il talent game show di Milly Carlucci, torna oggi 11 febbraio 2022 con la prima puntata su Rai1. Le 12 maschere della nuova edizione sono La Volpe, La Lumaca, La Gallina Bluebell, La Medusa, Il Cavalluccio Marino, Il Camaleonte, Il Pinguino, Il Pesce Rosso, Il Pastore Maremmano, Soleluna, L'Aquila e Il Drago. A Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti si aggiunge Arisa come quarto giudice. Saira Di Vaira sarà la Capo Investigatore del popolo, ospite speciale il ballerino Vito Coppola. Nella prima puntata sono attesi tanti ospiti vip che duetteranno con le maschere in gara, da Fausto Leali a Cristina D'Avena, da Orietta Berti a Cristiano Malgioglio. A votare le performance in gara saranno i giudici e il pubblico da casa, durante la prima puntata saranno dati i primi indizi per smascherare i concorrenti in gara.

