Il cantante mascherato, Gallina eliminata nella prima puntata: Fiordaliso sotto la maschera Nella prima puntata de “Il Cantante Mascherato” è stata svelata la prima maschera, si tratta di Gallina, dietro cui si celava la voce di Fiordaliso.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il cantante mascherato 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima puntata de "Il Cantante Mascherato", lo show di Milly Carlucci in onda ogni venerdì su Rai1 dall'11 febbraio, ha visto già un primo concorrente smascherato. La prima maschera ad essere eliminata è stata quella della Gallina. Dopo aver fornito alcuni indizi come l'essere empatica ed essere una artista, i giudici e il pubblico a casa ha voluto che si scoprisse l'identità e sotto al costume si nascondeva Fiordaliso. Le maschere si sono presentate fornendo ad Arisa, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti gli indizi necessari per far comprendere loro gli artisti protagonisti.

La Gallina è l'eliminata della prima puntata

La prima maschera ad essere eliminata è la Gallina, finita allo spareggio con Pesciolino Rosso e con Aquila. È stata la maschera che ha suscitato più curiosità e tra i giudici chi ci aveva visto giusto è stata Arisa che, infatti, aveva fatto il nome di Fiordaliso, indovinando l'artista che era effettivamente nascosta.

Cosa è successo nella puntata del 11 febbraio, tutti gli indizi

Nella prima puntata, come è accaduto anche per le altre edizioni, sono stati resi noti gli indizi relativi alle varie maschere. Dodici sono i personaggi che hanno cantato e hanno fornito informazioni importanti affinché i giudici potessero capire chi si nascondesse dietro i loro sontuosi travestimenti. La Volpe ha dichiarato di aver indossato tante maschere nella sua vita e di credere molto nell'amicizia, il primo indizio è stato condiviso anche da Medusa che, però, dichiara di essere annoiata dalla routine e di essere stata all'Ariston. La Lumaca, invece, è la maschera che ospita più personaggi e dichiara di non aver mai avuto bisogno di nascondersi e di essere legato alla sua casa, proprio come la maschera che indossa. Il Drago si è definito ansioso e in grado di controllare le sue emozioni, attento alla forma fisica. Il Camaleonte si è descritto come una persona entusiasta ed empatica, che ha cambiato spesso lavoro nella sua vita. SoleLuna, invece, dichiara di non aver mai portato una maschera nella vita e di essere sempre stato un istrione, avendo avuto il coraggio di osare. Il Pinguino dichiara di aver fatto un lavoro legato all'estate e di aver avuto una vita sentimentale movimentata, mentre l'Aquila ha raccontato di non voler mostrare le sue debolezze, ma di aver volato sempre alto, provando ad essere riconoscibile. Pesciolino Rosso è invece una donna che si è sempre battuta affinché la bellezza non fosse l'unica cosa da considerare. Infine, Pastore Maremmano ha dichiarato di essere un amante del silenzio e di aver sofferto per conquistare la sua libertà; l'ultima maschera è il Cavalluccio Marino svela di essere stata una bambina timida, ma di aver portato sempre molta allegria e di aver portato la sua squadra in serie A.