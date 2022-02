Il Cantante Mascherato 2022: maschere, giudici e cast dello show di Rai1 Venerdì 11 febbraio torna su Rai1 Il Cantante Mascherato, lo show con Milly Carlucci giunto alla sua terza edizione. Tante le novità di quest’anno, dalla giuria ai personaggi in gara. Ma la domanda rimane sempre la stessa: chi si nasconde dietro la maschera?

A cura di Elisabetta Murina

Chi canta dietro la maschera? Venerdì 11 febbraio torna su Rai1 Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci che giunge alla sua terza edizione. Tante le conferme e le novità di quest'anno, a cominciare dal numero di puntate, sei in totale, passando per le maschere in gara, fino alla giuria. A giudicare le esibizioni, oltre a Roberto Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna, ci sarà anche Arisa, reduce dalla sua vittoria a Ballando con le Stelle 2021. Le maschere saranno 12 e l'obbiettivo rimarrà sempre lo stesso: scoprire l'identità del cantante che vi si nasconde dietro.

I primi indizi per smascherare il cantante

Nella prima puntata de Il Cantante Mascherato, dedicata ai duetti, i concorrenti si esibiranno insieme a 12 Vip, volti noti della musica italiana, che potrebbero aiutare a capire l'identità delle maschere. In studio ci saranno quindi Orietta Berti, Morgan, Fausto Leali, Cugini di Campagna. E poi ancora Marco Masini, Riccardo Fogli, Cristina D'Avena, Memo Remigi, Mietta, Edoardo Vianello e Cristiano Malgioglio. In più anche la stessa Arisa, che oltre a essere la new entry della giuria, potrebbe esibirsi con una delle maschere. La conduttrice, nella conferenza stampa di presentazione dello show, ha fornito anche qualche altro indizio sulle maschere: "Il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto circa 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono 3 vittorie di Festival di Sanremo".

Le maschere nel cast de Il Cantante Mascherato

Milly Carlucci ha svelato quali saranno le 12 maschere in gara in questa terza edizione de Il Cantante Mascherato, che andrà in onda a partire da venerdì 11 febbraio su Rai1. Ecco quali sono i loro nomi:

La Volpe

La Lumaca

La Gallina Bluebell

La Medusa

Il Cavalluccio Marino

Il Camaleonte

Il Pinguino

Il Pesce Rosso

Il Pastore Maremmano

Soleluna

L'Aquila

Il Drago

Come funziona Il Cantante Mascherato, le novità

I protagonisti de Il Cantante Mascherato sono 12 personaggi del mondo dello spettacolo la cui identità è completamente nascosta da una maschera e che si esibiscono di fronte a una giuria. Proprio a loro sarà affidato il compito di valutare ogni performance, decretando il migliore e il peggiore di ogni manche, due in totale. Il concorrente che ha ottenuto il punteggio più basso, calcolato tenendo conto anche dell'opinione del pubblico da casa e di quella dei social, dovrà abbandonare lo show e rivelare così la sua identità.

I giudici nel cast de Il Cantante Mascherato

I giudici di questa edizione de Il Cantante Mascherato saranno 4, che si uniranno al parere del pubblico e dei social. A Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, si aggiungerà anche Arisa, reduce dalla sua esperienza a Ballando con le Stelle 2021. E ci saranno anche Vito Coppola, che ha accompagnato la cantante proprio nella sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale in veste di nuovo coreografo e Sara Di Vaira come capo ispettrice.

Quante puntate sono e come vederle in diretta e in replica

Le puntate de Il Cantante Mascherato 2022 saranno sei in totale. La prima andrà in onda venerdì 11 febbraio su Rai1 alle ore 21.25. Salvo cambi di programmazione, l'appuntamento dovrebbe rimanere fisso il venerdì. Sarà possibile seguire lo show in diretta su Rai1 o in streaming sul sito di Raiplay. Di seguito l'elenco delle puntate: