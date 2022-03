Chi è Angelo, il fidanzato di Floriana Secondi dopo gli ex Daniele Pompili e Mirko Fantini Floriana Secondi è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi 2022. A fare il tifo per lei, dall’Italia, c’è il fidanzato Angelo, architetto romano, a cui è legata da più di 7 anni. Prima è stata sposata con Mirko Fantini, padre di suo figlio Domiziano, e ha avuto una relazione con il modello Daniele Pompili.

A cura di Elisabetta Murina

Da vincitrice del Grande Fratello a naufraga in Honduras. Dopo più di 20 anni lontana dal mondo dei reality, Floriana Secondi ha deciso di rimettersi in gioco. È una concorrente ufficiale dell‘Isola dei Famosi 2022, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Con il suo carattere forte e deciso, è già riuscita a conquistare il pubblico, ma anche ad attirare le prime antipatie. Ad aspettarla in Italia (e a fare il tifo per lei) c'è il fidanzato Angelo, architetto romano, a cui è legata da più di 7 anni. Un uomo con cui Floriana ha ritrovato la felicità dopo una vita sentimentale decisamente turbolenta. Prima di lui, infatti, ha avuto due relazioni note al pubblico: prima con Mirko Fantini, padre di suo figlio Domiziano, e poi con il modello Daniele Pompili.

Chi è Angelo, il fidanzato di Floriana Secondi

Floriana è attualmente fidanzata con Angelo, architetto romano, lontano dal mondo dello spettacolo. Di lui non si hanno molte informazioni, a cominciare dal cognome. I due sono legati da più di 7 anni, anche se l'ex gieffina, ospite nel salotto di Barbara D'urso non molto tempo fa, ha raccontato di conoscerlo da molto più tempo: "Sono 7 anni che stiamo insieme, è una persona che conosco da 18 anni e che amo perdutamente". Tuttavia, nonostante il loro amore abbia basi solide, la naufraga ha voluto mettere le cose in chiaro per quanto riguarda il matrimonio e i figli: "È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me".

La fine della storia con Daniele Pompili e il racconto dell'aborto

Prima di conoscere Angelo, Floriana è stata fidanzata con Daniele Pompili. Lui, all'epoca, aveva 26 anni ed era un modello universitario. Il primo incontro nel 2011, durante una sfilata al quale lui ha preso parte. Non è stato amore a prima vista: l'alchimia, infatti, è arrivata con il passare del tempo ed è stata talmente forte che l'ex vincitrice del GF è rimasta incinta. Purtroppo, però, la gravidanza non si è conclusa con la nascita del suo secondo genito (dopo Domiziano avuto nel 2008), ma con un aborto, di cui in parte ha ritenuto responsabile anche l'ex fidanzato. In un'intervista rilasciata al settimanale Visto, Floriana ha raccontato il difficile momento:

Mi hanno ricoverata all’ospedale Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Lui non c’era perché sennò finivo di nuovo sui giornali, com’è successo quando ho scoperto di essere incinta. […] Da subito ci sono stati dolori e perdite. In più ho avuto un altro aborto più di tre anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio.

Tra i due, la relazione sarebbe finita perché, a detta dell'ex gieffina, il modello (di 9 anni più giovane) era in cerca solamente di popolarità e si sarebbe concentrato più sul lavoro che sul loro rapporto.

Floriana e Daniele Pompili all’epoca della loro relazione

Il matrimonio con l'ex marito Mirko Fantini, padre di suo figlio Domiziano

Prima ancora della storia con il modello Daniele Pompilii, Floriana è stata sposata con Mirko Fantini, padre del suo unico figlio Domiziano, che oggi ha 14 anni. I due si sono conosciuti agli inizi degli anni 2000 e dopo qualche anno hanno deciso di fare il grande passo e di diventare marito e moglie. Dal loro amore, nel 2008, è nato Domiziano, che oggi vive con la mamma. Tra loro, però, la scintilla si è spenta in breve tempo, tanto che nel 2011 Floriana ha voltato pagina, avvicinandosi a un altro uomo. Tuttavia, ha mantenuto dei rapporti pacifici con l'ex marito per il bene del figlio.