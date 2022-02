Roberta Morise torna a L’Eredità dopo più di 10 anni Per anni è stata il volto del quiz di Rai1 al fianco di Carlo Conti, oggi Roberta Morise torna a L’Eredità al fianco di Flavio Insinna.

A cura di Andrea Parrella

Roberta Morise torna all'Eredità dopo oltre dieci anni. A partire dal 1 febbraio la conduttrice calabrese torna nel quiz che l'ha resa celebre per diversi anni trascorsi al fianco di Carlo Conti con il titolo di "professoressina", facendo da spalla al conduttore per approfondire curiosità e aspetti delle singole domande rivolte ai concorrenti. A lei era affidato il compito di condurre anche il celebre gioco della “scossa”, da qualche tempo eliminato dal quiz quotidiano, ma tornato nella puntata sanremese del programma.

Il ritorno a L'Eredità

Roberta Morise tornerà quindi nei pomeriggi di Rai1 al fianco di Flavio Insinna, che nel frattempo ha sostituito Carlo Conti, a partire dalle 18.45 su Rai1: "Sono felice di affiancare Flavio Insinna in queste puntate de L’Eredità", ha dichiarato Morise alla vigilia del ritorno, definendo L'Eredità "una trasmissione a cui sono molto legata perché ha rappresentato il mio vero debutto televisivo. Ho tanti ricordi di quegli anni meravigliosi e tornare in quella modalità mi fa respirare un’area nostalgica. È passato tanto tempo, la mia carriera è ricca di belle esperienze e spero di poterne avere altrettante in futuro”.

La carriera di Roberta Morise

La conduttrice è stata anche reginetta di bellezza, vincendo il titolo di Miss Calabria e raggiungendo il quarto posto nella finalissima di Miss Italia. Dopo l'esperienza nel quiz pomeridiano, Morise per tre anni è stata anche co-conduttrice de I Migliori anni, sempre al fianco di Carlo Conti, ruolo che le ha offerto modo di mostrare le sue doti canore, che poi l'hanno portata a incidere un disco. Dal 2018 per due stagioni è stata anche la conduttrice de “I Fatti Vostri”, la storica trasmissione presentata da Giancarlo Magalli, ideata e diretta da Michele Guardì. Così come nel 2021 ha fatto parte del cast fisso di Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero. Nel corso degli anni, inoltre, stata ospite di programmi come “La Vita in diretta”, “Uno Mattina”, “Verissimo”, “Gli Oscar della TV”, “Porta a Porta” e tante altre. Dal settembre del 2013 al 2017 ha condotto “Easy Driver”, il programma di Raiuno dedicato ai motori e ai luoghi più belli d’Italia.