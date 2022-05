L’Isola dei Famosi prolungata, Nicola Savino stuzzica Alvin: “Qui si finisce a ferragosto” L’opinionista, sarcastico, scherza sul prolungamento del programma fino alla fine di giugno, scherzando con Alvin che aveva denunciato il caldo insopportabile.

A cura di Andrea Parrella

Il prolungamento dell'Isola dei Famosi è ormai cosa fatta. Quella di quest'anno sarà l'edizione più lunga della storia dell'isola dei Famosi. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi, con la decisione a Mediaset di allungare il programma portandolo alla durata di tre mesi e fissando la data di chiusura al 27 giugno. Se qui in Italia, fino ad allora, si saranno a stento intravisti i primi scampoli d'estate, all'Isola dei Famosi si pone invece un problema oggettivo: il caldo.

Il caldo all'Isola dei Famosi

A precisarlo è stato proprio Alvin all'inizio della puntata di lunedì 9 maggio, quando ha anticipato che si sarebbe trattato di una giornata particolare proprio per le condizioni meteo: "Inoltre oggi è la giornata più difficile, non per compassione ma per il calore. Non si muove neanche un'onda". A quel punto Ilary Blasi approfitta subito per ricordare lo spostamento della data dell'ultima puntata, dicendo ad Alvin: "Pensa al caldo che farà in finale". A cogliere subito l'attimo per la battuta è Nicola Savino, che da studio dice sarcastico: "Qui si finisce a ferragosto". E Alvin dall'Isola: "Per farti capire la situazione, un passo qua in Honduras equivale a dieci passi a ferragosto a Milano, una roba insostenibile".

L'Isola copre l'assenza di Temptation Island

Non è il primo commento ironico di Nicola Savino sulla questione della durata nel programma, che in effetti ha subito diverse variazioni da quando è iniziata questa edizione. Tra le ultime proprio il prolungamento, attraverso una logica similare a quella del Grande Fratello Vip, stirato fino alla durata record di sei estenuanti mesi. Decisione che può essere letta in diversi modi tutti figli della redditività di questa scelta, con l'abbattimento dei costi e ascolti positivi, per quanto non esaltanti. Ad esempio quello di compensare l'assenza di Temptation Island dai palinsesti estivi di Canale 5 per la prima volta dopo sette edizioni. La decisione di prolungare l'Isola fino al 27 giugno eviterebbe il pericolo spegnimento della rete nella stagione più calda dell'anno.