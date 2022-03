Chi è Alessandro Iannoni, figlio di Carmen di Pietro e Giuseppe Iannoni Alessandro Iannoni è il primo figlio di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni, che poi hanno avuto anche un’altra figlia Carmelina. Il ragazzo partecipa insieme alla madre all’Isola dei Famosi, sebbene non sia la sua prima volta in tv, dove è apparso sempre in compagnia della showgirl.

A cura di Ilaria Costabile

Alessandro Iannoni è il figlio di Carmen Di Pietro e del suo ex compagno Giuseppe Iannoni ed è uno degli attuali concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022, dove partecipa insieme a sua madre. Ha 20 anni ed è attivamente impegnato negli studi di economia all'università Luiss Guido Carli di Roma, città dove è nato e vive da solo, ma non lontano dai suoi familiari. Ha anche una sorella, Carmelina.

Chi è Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen di Pietro

Nato a Roma il 20 giugno 2001, Alessandro è il primo figlio di Carmen Di di Pietro e il suo ex compagno Giuseppe Iannoni. I due hanno avuto una relazione lunga 16 anni, dalla quale è nata anche una figlia, Carmelina arrivata 7 anni dopo la sua nascita. Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico Kennedy nel cuore di Roma, a Trastevere, ha poi intrapreso gli studi in Economia Aziendale presso una delle più note università della Capitale. Si è sempre impegnato nello studio, e quella all'Isola dei Famosi è la prima esperienza in un reality show.

Il rapporto di Alessandro con Giuseppe Iannoni e Carmen Di Pietro

La partecipazione al programma di Canale 5 sta mettendo in luce il legame che Alessandro ha con la madre Carmen, con cui c'è un affiatamento particolare, e la showgirl ha dimostrato di essere più volte apprensiva nei suoi confronti tanto che a quanto pare lo avrebbe fatto ritardare nel prendere la patente, per evitare che potesse imbattersi in qualche pericolo. Dopo la separazione dei genitori, che però hanno fatto in modo di non far risentire del distacco i propri figli, Alessandro ha poi deciso di andare a vivere da solo, spronato anche dalla madre. È già apparso in televisione, sempre in compagnia di Carmen Di Pietro, e insieme sono stati ospiti a "Vieni da me" condotto da Caterina Balivo. Nel loro video di presentazione per l'Honduras hanno dichiarato:

Il nostro punto di forza è che siamo testardi, invece il punto debole è che vogliamo avere ragione entrambi. In passato abbiamo già viaggiato insieme ed è stato un disastro. Siamo bravi ad andare avanti senza guardare indietro e portiamo con noi dei pupazzi. Torneremo a casa con il ricordo di una bella esperienza.

La vita privata di Alessandro Iannoni

Nonostante il suo profilo Instagram sia seguito da più di ottomila follower, Alessandro non è particolarmente avvezzo a pubblicare scatti della sua vita privata. A quanto pare è stato fidanzato per qualche tempo con una sua coetanea di nome Ginevra, ma non ci sono informazioni più dettagliate a riguardo.