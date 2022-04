Guendalina Tavassi fa uno scherzo a Carmen Di Pietro: “Licia ha puntato tuo figlio, vuole svezzarlo” Guendalina Tavassi fa uno scherzo a Carmen Di Pietro facendole credere che Licia Nunez avrebbe adocchiato suo figlio Alessandro.

A cura di Ilaria Costabile

Anche all'Isola dei Famosi non mancano momenti goliardici tra i naufraghi che, nonostante la stanchezza e l'impegno giornaliero non perdono la voglia di scherzare. Guendalina Tavassi è l'artefice di uno scherzo ai danni di Carmen Di Pietro, a cui viene fatto credere che la nuova arrivata, Licia Nunez, abbia già adocchiato il figlio della showgirl e sia intenzionata a conquistarlo.

Lo scherzo di Guendalina Tavassi

Il rapporto tra Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro è stato fin da subito oggetto di chiacchiere e anche qualche polemica da parte dei naufraghi e del pubblico, ma proprio a causa di questo legame così forte non poteva nascere in qualcuno dei concorrenti la voglia di scherzare un po', ed è così che a cogliere l'occasione è l'ex gieffina Guendalina Tavassi. Approfittando della buona fede del noto volto tv, quindi, inizia ad inventare una storia sul conto di Licia Nunez:

Lei è famosa perché ha fatto un altro reality dove si è fidanzata con uno più piccolo di lei di 15 anni, al Grande Fratello. Come si chiama? Carlo Imperatore… non ti ricordi? Dai, è famoso. Lui c’aveva la madre che le faceva le sorprese e diceva che lei non le piaceva. Hanno avuto un figlio. Senti che è successo… poi si è messa insieme con Massimo Meridio.

La confusione di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro la guarda attonita e cerca sostegno in Laura Maddaloni che, intanto, assiste alla scena non riuscendo a trattenere le risate. La Tavassi, però, continua imperterrita nella sua missione:

Questo era più grande di 20 anni, lei innamorata persa ma poi è morto. Ha un figlio che ha l’età di Alessandro. Il figlio… Enrico si chiama. Quella sta da sola. Il marito è morto, l’altro l’ha lasciata. E’ sfortunata poverella. Lei ha detto che Alessandro è bravo, puro, pulito… perché le piace e se lo vuole svezzare perché è più grande…”

La naufraga, preoccupata per le sorti del figlio, quindi, esclama: "Domani darò la mia sentenza, ma quindi ha un figlio o mi state prendendo in giro?". Guendalina non ha alcuna intenzione di smettere e porta avanti la sua pantomima: "Chiedilo a lei, sì ha un figlio, avrà l’età do Alessandro, ma tu non dirglielo che te l’ho detta io sta cosa, fai finta come se tu pensi che lei lo abbia". La confusione regna sovrana nello sguardo di Carmen Di Pietro che non sa se crederle oppure pensare che sia tutto uno scherzo, viste le grasse e grosse risate alle sua spalle della moglie di Clemente Russo.