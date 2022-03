Isola 2022, tutti contro Carmen Di Pietro e Alessandro. Jeremias Rodriguez: “Non vi vogliamo” Caos all’Isola dei famosi 2022. I naufraghi si sono scagliati contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro: “Non vi vogliamo”, “Meritate di stare fuori sotto la pioggia”.

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una notte di pioggia ha portato il caos sull'Isola dei famosi 2022. I naufraghi hanno avuto un'accesa discussione. In particolare, si sono scagliati contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Il motivo del contendere, come spesso accade, non è nulla di grave. Non appena ha cominciato a piovere, i naufraghi si sono rifugiati sotto un telo per tentare di non bagnarsi. Così stavano ammassati, mentre Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro erano comodamente sdraiati.

I naufraghi si scagliano contro Carmen Di Pietro

Foto IPA

Estefania Bernal è stata tra le prime a manifestare la sua insofferenza nei confronti di Carmen Di Pietro: "Mi sono incaz**ta un sacco con Carmen. Nessuno si poteva sdraiare per dormire. Lei buttata per terra direttamente. Non capisce le cose, lo spirito di gruppo. E neanche il figlio lo capisce, perché anche lui stava sdraiato". Laura Maddaloni ha perso la pazienza e ha urlato contro la coppia: "Vi dovete sedere! Stasera non si dorme, si sta seduti. Si è bagnato tutto. Non lo so, uno deve alzare la voce. Che brutto atteggiamento". Carmen Di Pietro, allora, ha evidenziato che anche Blind era sdraiato: "Scusa, non puoi stare sdraiato. Ti devi sedere. Ci sono altre persone per terra, non capisco perché vengano fatti solo i nostri nomi". A quel punto, Estefania ha commentato: "Meriti di stare fuori, bagnata con la pioggia". E Jeremias Rodriguez ha aggiunto: "Non vi vogliamo più, egoisti che non siete altro. Vi manca un po' di Sud America per imparare a vivere un po' insieme".

La reazione di Carmen Di Pietro e Alessandro

Foto IPA

Alessandro ha detto la sua in "confessionale": "Abbiamo avuto la conferma che il gruppo ormai è contro la nostra coppia. Dopo aver vinto due nomination, l'atteggiamento del gruppo nei nostri confronti è peggiorato a dismisura. Forse facciamo paura". Carmen Di Pietro è apparsa sorpresa dalla reazione dei suoi compagni di avventura:

"Ma pure Laura che ha fatto quella sfuriata. Io di queste persone comincio ad avere paura. Hanno un atteggiamento che non mi aspetto. Si è alzata come una furia. Ci vuole anche delicatezza. E poi è sempre contro Alessandro. Ormai ci abbiamo fatto il callo".

E sulle parole di Jeremias Rodriguez ha dichiarato: "Su quest'isola non vi vogliamo? Chi cavolo sei tu per dirmi una cosa del genere? È tua l'isola? Te la sei comprata? Come ci stai tu sull'isola, ci sto pure io. Nessuno gli ha detto che non è vero, questo mi ha dato un fastidio enorme. Vuol dire che sono tutti contro me ed Alessandro".