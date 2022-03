Signorini condurrà anche la prossima edizione del Grande Fratello Vip: “Ci vediamo a settembre” Alfonso Signorini ha già annunciato la settima edizione del Grande Fratello Vip. Andrà in onda a settembre 2022 e, ancora una volta, sarà lui a condurla.

A cura di Daniela Seclì

Il Grande Fratello Vip 6 è giunto al termine. Questa lunghissima edizione del reality, che si è protratta per ben sei mesi è stata vinta da Jessica Hailé Selassié. La principessa etiope, la cui pacatezza all'inizio l'ha fatta passare un po' in secondo piano, ha saputo poi ritagliarsi un ruolo da protagonista. Così si è portata a casa la vittoria e un montepremi di 100 mila euro, metà dei quali da donare in beneficenza. Non fanno in tempo a spegnersi le luci nelle stanze della casa, che Alfonso Signorini annuncia già la settima edizione.

GF Vip 7 in onda a settembre 2022, lo condurrà Alfonso Signorini

Negli ultimi istanti della finale del Grande Fratello Vip, quando la vincitrice Jessica Hailé Selassié era già stata annunciata, Alfonso Signorini si è ritagliato pochi secondi per salutare gli spettatori e per fare un annuncio. Ha fatto sapere che la nuova edizione del reality andrà in onda a settembre e a condurla sarà di nuovo lui:

"Io vi saluto in mezzo a questo trionfo. Vi amo, vi voglio bene. Grazie. Siete stati grandissimi, tantissimi. Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui con Grande Fratello Vip. Vi amo, ciao".

Chi saranno gli opinionisti del GF Vip 7

Dunque, tra sei mesi ci sarà una nuova edizione del reality e, per gli appassionati del programma, nuovi concorrenti per cui accapigliarsi e sfidarsi sui social. Quanto alle opinioniste, Sonia Bruganelli si è dimostrata spesso titubante all'idea di tornare a rivestire questo ruolo. Tuttavia ha anche fatto sapere, in un'intervista rilasciata a SuperGuida Tv, che forse tornerebbe ma a una condizione:

"Potrei pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista".

Insomma, al netto di ironia e frecciatine al vetriolo, appare plausibile l'ipotesi che ad affiancare Signorini siano di nuovo Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ma per avere la certezza occorrerà attendere.