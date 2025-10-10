Perché Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il ruolo di opinionista del Grande Fratello di Simona Ventura

Selvaggia Lucarelli e Simona Ventura (per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset)

Selvaggia Lucarelli ha confermato che era stata contattata per il ruolo di opinionista del Grande Fratello di Simona Ventura, attualmente assegnato a Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli. Lucarelli ha spiegato perché ha preferito dire di no. Intanto, in queste settimane è impegnata anche nel programma del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle.

Perché Selvaggia Lucarelli ha detto di no al Grande Fratello di Simona Ventura. Intervistata da SuperGuidaTv durante la presentazione del comedy show di Prime Video dal titolo Rip – Roast in Peace, Selvaggia Lucarelli ha spiegato perché ha rifiutato il ruolo di opinionista nel reality di Canale5: "L’offerta è arrivata molto tardi, molto a ridosso dall’inizio di Ballando con le Stelle". Ha dichiarato che non ne hanno neanche discusso in modo approfondito perché sia lei, che chi le ha fatto la proposta hanno compreso "che i tempi erano un po’ sbagliati e che quindi era giusto che io continuassi a lavorare a Ballando con le Stelle, sarebbe stato uno sgarbo nei confronti loro". Ha precisato che se l'anno prossimo ci saranno delle offerte da valutare, lo farà con calma, lasciando aperte tutte le porte sia in Rai che a Mediaset.

Le polemiche per il "bonus lutto" dopo la morte del cane di Nancy Brilli. Nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha spiegato alla concorrente che comprende il suo dolore per la morte del suo cane, lei stessa farebbe fatica a riprendersi se dovesse morire il suo gatto, ma che non le avrebbe concesso "il bonus lutto animale domestico". Un modo pungente di chiarire che sarebbe stata onesta come sempre nel suo giudizio. Nancy Brilli ci è rimasta male e alcuni hanno reputato le sue parole troppo ciniche, ma Lucarelli le rivendica: "Era un modo originale per esprimere un concetto che vuol dire ‘Non posso farti sconti e quindi devo dirti che hai ballato male‘. Se non si può essere un po’ cinici dopo aver fatto dieci minuti di premessa, allora offendetevi”.