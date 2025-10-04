Lucarelli sulla performance di Nancy Brilli: “Non esiste il bonus lutto animale domestico” e lei: “Non è una bella cosa”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da quando a Ballando con le stelle i concorrenti si raccontano un po' in più, emergono anche confessioni che portano lo spettatore, e non solo, nel loro privato. Ed è così che Nancy Brilli, seconda in gara con Carlo Aloia, ha raccontato di aver dovuto affrontare un momento per lei terribile: la scomparsa del suo cane Margot: "Era la mia compagna di vita".

Nancy Brilli balla dopo la scomparsa del suo cane

L'attrice racconta nel video registrato in sala prove di aver dovuto affrontare delle giornate difficili, già dopo il rientro a casa di sabato notte dopo la puntata. Margot stava male già da tempo, ma durante la notte si è aggravata e quindi Brilli racconta: "L’ho accompagnata fino alla fine e quindi Margot sta nel paradiso dei cani buoni, siccome noi di lavoro facciamo questo si cancella l’emozione, l’emozione rimane qua e si va in scena". La coppia si è però esibita in un jive che i giudici hanno poi commentato con una certa prontezza. Se Alberto Matano si è mostrato solidale con l'attrice: "Immagino come possa essere stata questa settimana per Nancy" dice il conduttore.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

La prima a dare un commento tecnico sull'esibizione è Carolyn Smith che sottolinea gli errori ma si complimenta per la grinta "pazzesca". Zazzaroni punta sulla spontaneità di Brilli: "sei stata indisciplinata ed è la cosa che mi è piaciuta di più", sulla stessa lunghezza d'onda anche Canino e Mariotto che mostrano vicinanza all'attrice, pur mettendo in evidenza gli errori nel ballo. È il momento di Selvaggia Lucarelli: "Sapevo che sarebbe toccato a me fare la cinica" dice e poi continua: "Se muore il mio gatto, non mi aspettate. Però non è previsto il bonus lutto animale domestico". Nancy Brilli aggrotta la fronte e scuote la testa e Lucarelli prova a riprenderla, ma l'attrice: "Scusami Selvaggia ma non hai detto una bella cosa" e la giudice: "Te l'avevo detto che non avrei detto una bella cosa". Interviene, quindi, Milly Carlucci che chiede a Brilli come si è sentita a ballare in pista: