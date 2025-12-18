Jonas riceve una sorpresa del padre al GF: “Fiero di te sei andato avanti senza la mia approvazione”

L'esperienza nella casa del Grande Fratello è ormai giunta al termine, nella puntata conclusiva del reality di Canale 5, non mancano delle sorprese. Il primo a riceverla è Jonas, nella casa entra suo padre Francesco che gli apre il suo cuore, mostrandogli tutta la sua fierezza e l'orgoglio per il suo percorso.

L'incontro tra Jonas e il suo papà al GF

È uno dei momenti più attesi del Grande Fratello, quello in cui, durante la finale, i gieffini ricevono le sorprese dei loro parenti che gli hanno seguiti da casa in questi tre mesi. Bloccato dal consueto freeze che gli autori attivano per rendere gli incontri più intensi, Francesco, il papà di Jonas fa il suo ingresso nella casa e si rivolge al figlio, visibilmente emozionato e decide di dirgli quello che forse in anni e anni non erano mai riusciti a dirsi:

Sei Matteo il mio primo dei miei tre amori, un figlio di genitori separati che hanno avuto l’esempio del padre, ho cercato di fare del mio meglio, magari non mi sono aperto con te, non ti raccontavo quello che facevo, mi riprometto di farlo e di recuperare, e non ti ho mai dato neanche abbastanza approvazione per tutte queste cose che stai facendo, anche perché noi genitori cerchiamo di farvi fare la strada più sicura, però proprio per questo motivo sono ancora più orgoglioso di te perché ti sei fatto da solo, nonostante questa mia mezza approvazione. Sono emozionato del tuo comportamento, sono orgoglioso di te, sei una forza.

I due, poi, si abbracciano e si stringono forte. È il momento, però, di salutarsi perché Jonas si trova al televoto con Omer rischiando il suo posto alla finalissima e quindi la possibilità di conquistare un posto sul podio del reality show di Canale 5. La serata per Jonas continua, consapevole dell'affetto e del sostegno di suo padre, forse come mai era accaduto prima.