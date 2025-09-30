spettacolo
video suggerito
video suggerito
Grande Fratello 2025/2026

Chi è Grazia Kendi, la concorrente del Grande Fratello 2025 lavora in uno stabilimento balneare

Grazie Kendi, nata a Milano e residente a Orbetello (Grosseto), è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025. Ha 25 anni e lavora in uno stabilimento balneare principalmente come organizzatrice di eventi e feste. Non si hanno informazioni al momento sulla sua vita privata.
I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Grazia Kendi (per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)
Grazia Kendi (per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Grande Fratello 2025/2026

Grazie Kendi è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025. Ha 25 anni, è nata a Milano e vive a Orbetello (Grosseto) e lavora in uno stabilimento balneare principalmente come organizzatrice di eventi e feste. Entrare nella casa più spiata d'Italia, come ha raccontato, era un suo grande sogno: "Sono nata per questa esperienza". Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento non si hanno informazioni.

Chi è Grazia Kendi, il lavoro in uno stabilimento balneare

Grazie Kendi ha 25 anni, è nata a Milano e vive a Orbetello, in provincia di Grosseto. Come ha raccontato lei stessa nel programma, lavora in uno stabilimento balneare nell'Argentario nel ruolo di ‘jolly', occupandosi principalmente dell'organizzazione di feste ed eventi. Dopo essersi diplomata, ha iniziato a lavorare stagionalmente in Italia e anche all'estero. La casa del Grande Fratello, dove è entrata il 29 settembre come concorrente, è la sua prima esperienza televisiva. Un'esperienza che sognava da tempo: "Sono nata per questo". Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 10mila followers, condivide principalmente foto di se stessa. Si definisce energica e ironica, ma anche una "serpe nera" con chi la fa arrabbiare.

La vita privata di Grazia Kendi

Per quanto riguarda la vita privata di Grazia Kendi, al momento non si hanno informazioni precise. Non si sa infatti se la concorrente sia single o sia entrata fidanzata nella Casa più spiata d'Italia. Sui social non ci sono immagini che fanno pensare ci sia una persona speciale nella sua vita. Si hanno invece più notizie riguardo la sua famiglia: i genitori sono separati da 15 anni e ha con la madre un rapporto profondo, mentre più delicata è la relazione con il padre. Ha anche una sorella minore a cui è molto legata.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
BALLANDO
CON LE STELLE
Mariotto risponde alla senatrice Fdi: “Vogliono agganciarsi al carro di Ballando per farsi belli"
Senatrice FdI contro Lucarelli per le frasi su Marcella Bella a Ballando: "Offensive e di carattere sessuale"
Milly Carlucci battuta nettamente da Maria De Filippi: serve Stefano De Martino come traino per Rai1
Gennaro Marco Duello
Barbara D'Urso esordisce a Ballando e Selvaggia Lucarelli la trafigge subito: "Fai meno faccette"
Lucarelli su Marcella Bella: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata"
La legge di Rosa Chemical: "Amo stare in situazioni in cui non c'entro un ca**o"
Guillermo Mariotto incorona Francesca Fialdini: "Il tuo distacco mi eccita"
Lucarelli dura su Convertini: "Sei sempre stato un uomo medio, che pa**e", Rossella Erra si infuria
La classifica dopo la prima puntata
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views