Chi è Grazia Kendi, la concorrente del Grande Fratello 2025 lavora in uno stabilimento balneare

Grazie Kendi, nata a Milano e residente a Orbetello (Grosseto), è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025. Ha 25 anni e lavora in uno stabilimento balneare principalmente come organizzatrice di eventi e feste. Non si hanno informazioni al momento sulla sua vita privata.

Grazia Kendi (per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Grazie Kendi è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025. Ha 25 anni, è nata a Milano e vive a Orbetello (Grosseto) e lavora in uno stabilimento balneare principalmente come organizzatrice di eventi e feste. Entrare nella casa più spiata d'Italia, come ha raccontato, era un suo grande sogno: "Sono nata per questa esperienza". Per quanto riguarda la sua vita privata, al momento non si hanno informazioni.

Chi è Grazia Kendi, il lavoro in uno stabilimento balneare

Grazie Kendi ha 25 anni, è nata a Milano e vive a Orbetello, in provincia di Grosseto. Come ha raccontato lei stessa nel programma, lavora in uno stabilimento balneare nell'Argentario nel ruolo di ‘jolly', occupandosi principalmente dell'organizzazione di feste ed eventi. Dopo essersi diplomata, ha iniziato a lavorare stagionalmente in Italia e anche all'estero. La casa del Grande Fratello, dove è entrata il 29 settembre come concorrente, è la sua prima esperienza televisiva. Un'esperienza che sognava da tempo: "Sono nata per questo". Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 10mila followers, condivide principalmente foto di se stessa. Si definisce energica e ironica, ma anche una "serpe nera" con chi la fa arrabbiare.

La vita privata di Grazia Kendi

Per quanto riguarda la vita privata di Grazia Kendi, al momento non si hanno informazioni precise. Non si sa infatti se la concorrente sia single o sia entrata fidanzata nella Casa più spiata d'Italia. Sui social non ci sono immagini che fanno pensare ci sia una persona speciale nella sua vita. Si hanno invece più notizie riguardo la sua famiglia: i genitori sono separati da 15 anni e ha con la madre un rapporto profondo, mentre più delicata è la relazione con il padre. Ha anche una sorella minore a cui è molto legata.