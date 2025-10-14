Grazia Kendi perde la testa nel tugurio del Grande Fratello: “Falsi, me la pagherete. Vi tratterò come mer*e”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Grazia Kendi, al Grande Fratello, non ha preso bene la decisione dei suoi compagni di mandarla qualche giorno in tugurio, insieme ad altri due gieffini. La donna si è sciolta in lacrime e ha spiegato agli altri inquilini: "Se cerco di essere buona e mi chiudete là dentro è normale che quando esco da lì mi richiudo come un riccio, già ho fatto fatica ad aprirmi con voi". Il suo sfogo è diventato sempre più aspro. La concorrente, una volta arrivata nel tugurio, ha sentito crescere ancora di più la rabbia nei confronti dei suoi compagni:

Me la pagheranno. Mi hanno tolto la possibilità di continuare ad aprirmi perché quando uscirò da qua li tratterò come delle mer*e. Mi hanno proprio fatta assatanare adesso. Sono nera. Falsi tutti.

In diretta, interpellata da Simona Ventura sull'accaduto, ha mitigato un po' le sue parole: "Non sono tutti falsi". Tuttavia, su uno dei suoi compagni nutre dei dubbi: "Io penso che Simone sia falso con me". Simone De Bianchi è apparso stupito dalle sue parole, perché ritiene di averle sempre detto in faccia ciò che pensa: "Se fossi stato falso, non ti avrei mandata in tugurio". Poi l'ha accusata: "È da una settimana che qualunque cosa ti dicano, tu prendi e la rigiri". Kendi ha replicato che almeno gli tiene la mente occupata. Pronta la risposta di Simone, che ha assicurato che la sua mente è occupata solo da "questi bei ragazzi, che si divertono tutti i giorni senza discutere per caz**te". Grazia ha dichiarato che è Simone ad avvicinarsi spesso a lei solo per litigare. E ha rimarcato, inoltre, che nei giorni scorsi è stata l'unica a preoccuparsi per lui quando ha notato che era giù di tono: "Io non sono cattiva. Parlo adesso perché riesco solo a piangere quando litighiamo qui dentro, perché mi parlate sopra". Simona Ventura, senza avvisare Grazia, ha chiesto la linea in studio ed è andata in pubblicità. Quest'anno, non c'è spazio per le liti e le lamentele in diretta.