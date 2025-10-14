Grazia Kendi perde la testa nel tugurio del Grande Fratello: “Falsi, me la pagherete. Vi tratterò come mer*e”
Grazia Kendi, al Grande Fratello, non ha preso bene la decisione dei suoi compagni di mandarla qualche giorno in tugurio, insieme ad altri due gieffini. La donna si è sciolta in lacrime e ha spiegato agli altri inquilini: "Se cerco di essere buona e mi chiudete là dentro è normale che quando esco da lì mi richiudo come un riccio, già ho fatto fatica ad aprirmi con voi". Il suo sfogo è diventato sempre più aspro. La concorrente, una volta arrivata nel tugurio, ha sentito crescere ancora di più la rabbia nei confronti dei suoi compagni:
Me la pagheranno. Mi hanno tolto la possibilità di continuare ad aprirmi perché quando uscirò da qua li tratterò come delle mer*e. Mi hanno proprio fatta assatanare adesso. Sono nera. Falsi tutti.
In diretta, interpellata da Simona Ventura sull'accaduto, ha mitigato un po' le sue parole: "Non sono tutti falsi". Tuttavia, su uno dei suoi compagni nutre dei dubbi: "Io penso che Simone sia falso con me". Simone De Bianchi è apparso stupito dalle sue parole, perché ritiene di averle sempre detto in faccia ciò che pensa: "Se fossi stato falso, non ti avrei mandata in tugurio". Poi l'ha accusata: "È da una settimana che qualunque cosa ti dicano, tu prendi e la rigiri". Kendi ha replicato che almeno gli tiene la mente occupata. Pronta la risposta di Simone, che ha assicurato che la sua mente è occupata solo da "questi bei ragazzi, che si divertono tutti i giorni senza discutere per caz**te". Grazia ha dichiarato che è Simone ad avvicinarsi spesso a lei solo per litigare. E ha rimarcato, inoltre, che nei giorni scorsi è stata l'unica a preoccuparsi per lui quando ha notato che era giù di tono: "Io non sono cattiva. Parlo adesso perché riesco solo a piangere quando litighiamo qui dentro, perché mi parlate sopra". Simona Ventura, senza avvisare Grazia, ha chiesto la linea in studio ed è andata in pubblicità. Quest'anno, non c'è spazio per le liti e le lamentele in diretta.